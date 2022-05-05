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POLİTİKA

CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP Genel Merkezi önünde yaşananlar sonrası ittifak ortaklarına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Yaşananları 'demokrasi ayıbı' olarak nitelendiren CHP'li Kaya, "Siyasi partiler, siyaset yapar. Siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli Yıldırım Kayadan HDPye dayanışma ziyareti
CHP'li Yıldırım Kaya (Solda)

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı.

Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

HDP Genel Merkezi önünde gerginlik
GÜNDEM
HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

Emniyet güçlerinin araya girdiği olaylarda, HDP'liler ile polisler arasında tartışma çıktı.

Polisleri 'üzerlerine kaynar su dökmekle' tehdit eden HDP'lilerin görüntüleri infiale neden oldu.

HDP'lilerden 'katil polis' sloganları: 'Çay kazanını üzerlerine atın' diyerek tehdit ettiler
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HDP'lilerden 'katil polis' sloganları: 'Çay kazanını üzerlerine atın' diyerek tehdit ettiler

HDP'YE İLK ARKA ÇIKAN CHP OLDU: YILDIRIM KAYA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Yaşananların ardından CHP'den ittifak ortaklarına destekler gecikmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirmesi sonrası CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da ittifak ortaklarına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez

Kaya, "Siyasi partiler, siyaset yapar. Siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır. Hele hele parlamentoda üçüncü büyük siyasi partinin genel merkezine, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çalışanları rahatlıkla giremiyorsa Türkiye'de demokrasinin ayıbıdır" diye konuştu.

CHP'li Kaya HDP'li Tuğluk ve Kışanak'ı cezaevinde ziyaret edip 'tahliye' istedi
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CHP'li Kaya HDP'li Tuğluk ve Kışanak'ı cezaevinde ziyaret edip 'tahliye' istedi

HDP'lilerden 'katil polis' sloganları: 'Çay kazanını üzerlerine atın' diyerek tehdit ettiler
OYNAT 00:26
HDP'lilerden 'katil polis' sloganları: 'Çay kazanını üzerlerine atın' diyerek tehdit ettiler
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarından HDP'yi sorumlu tutan aileler, Ankara'daki HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Yaşananlar sonrası, HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu grup, ailelere saldırdı. Olaylara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonrası 'çay kazanını polislerin üzerine dökmekle' tehdit eden HDP'liler, 'katil polis' sloganları attı.
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