CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı.

Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

GÜNDEM HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

Emniyet güçlerinin araya girdiği olaylarda, HDP'liler ile polisler arasında tartışma çıktı.

Polisleri 'üzerlerine kaynar su dökmekle' tehdit eden HDP'lilerin görüntüleri infiale neden oldu.

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HDP'YE İLK ARKA ÇIKAN CHP OLDU: YILDIRIM KAYA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Yaşananların ardından CHP'den ittifak ortaklarına destekler gecikmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirmesi sonrası CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da ittifak ortaklarına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

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GÜNDEM CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez

Kaya, "Siyasi partiler, siyaset yapar. Siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır. Hele hele parlamentoda üçüncü büyük siyasi partinin genel merkezine, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çalışanları rahatlıkla giremiyorsa Türkiye'de demokrasinin ayıbıdır" diye konuştu.

GÜNDEM CHP'li Kaya HDP'li Tuğluk ve Kışanak'ı cezaevinde ziyaret edip 'tahliye' istedi