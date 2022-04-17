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Gündem CHPli yönetici dolandırıcılıktan tutuklandı Parti yönetimi tüm görevlerden aldı
POLİTİKA

CHP'li yönetici dolandırıcılıktan tutuklandı: Parti yönetimi tüm görevlerden aldı

Hakkında kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla birçok suç kaydı olduğu belirtilen CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl, Balıkesir'de tutuklandı. Karagöl, söz konusu karar sonrasında görevinden alındı.

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Haber Merkezi İHA
CHPli yönetici Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklandı: Parti yönetimi tüm görevlerden aldı​
Cem Karagöl - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl, Balıkesir’de tutuklandı.

'KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI' İDDİASI SONRASINDA GÖREVLERİNDEN ALINDI

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl’ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği’nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

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CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl’ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

Dolandırıcılık suçundan tutuklanan CHP'li Cem Karagöl
Dolandırıcılık suçundan tutuklanan CHP'li Cem Karagöl

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