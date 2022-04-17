CHP'li yönetici dolandırıcılıktan tutuklandı: Parti yönetimi tüm görevlerden aldı

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl, Balıkesir’de tutuklandı.
'KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI' İDDİASI SONRASINDA GÖREVLERİNDEN ALINDI
Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl’ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği’nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.
"PARTİDEN DE İHRAÇ EDECEĞİZ"
CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl’ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.