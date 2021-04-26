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Gündem CHPliler bu kez de "tam kapanmada" çelişti
POLİTİKA

CHP'liler bu kez de "tam kapanmada" çelişti | Engin Özkoç ile Ekrem İmamoğlu'nun tam kapanma çelişkisi gündem oldu

CHP'liler bu kez de "tam kapanmada" çelişti

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacağı açıklandı. Söz konusu gelişmeyi "İnsanlık dışı" olarak nitelendiren CHP'li Engin Özkoç'un açıklamaları, geçtiğimiz günlerde dört haftalık tam kapanma isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çelişti. Söz konusu açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPliler bu kez de tam kapanmada çelişti | Engin Özkoç ile Ekrem İmamoğlunun tam kapanma çelişkisi gündem oldu
Engin Özkoç (solda) Ekrem İmamoğlu (sağda)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin devreye gireceğini açıkladı.

Söz konusu tedbirler kapsamında, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00'e kadar tam kapanma uygulanacağı açıklandı.

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CHP'liler "tam kapanmada" da çelişti

Tüm bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, kararı "İnsanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Bu çıkış sonrası, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, dört haftalık bir tam kapanma gerektiğini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları gündeme geldi.

CHP içinde yaşanan "tam kapanma" çelişkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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