CHP'nin 100. yıl resepsiyonuna parti içi gerginlikler damga vurdu. Değişimciler ile genel merkez ekibi yan yana gelmemek için köşe kapmaca oynadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel merkez bahçesindeki resepsiyona katılmadı. Geçmişte Kılıçdaroğlu'nu gölge gibi takip eden Özgür Özel, resepsiyonda CHP lideri ile görüntü vermedi. İmamoğlu'nun zoom cuntasındaki Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın ve Engin Altay ise kendi aralarında takıldı.