İBB Meclisi toplantısında Volkan Yılmaz ile CHP'li üyeler arasında sıra dışı bir diyalog yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı olağan toplantısının ilk birleşimi bugün (11 Eylül) Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı. İBB Meclisi, MHP, İYİ Parti, CHP ve AK Parti grup başkanvekillerinin konuşmaları ile başladı.
Silivri Belediye Başkanı ve İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, onay olmasına rağmen 3 yıldır yapımı tamamlanmayan İETT garajını gündeme getirdi.