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CHP'liler de İmamoğlu'ndan umudu kesti: İETT garajını Tevfik Göksu yapsın

Silivri Belediye Başkanı ve İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, bugün icra edilen Meclis oturumunda, onay olmasına rağmen 3 yıldır yapımı tamamlanmayan İETT garajını gündeme getirdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya, "İETT otobüsleri yol üzerinde bekliyor." diyerek elindeki görselleri gösteren Yılmaz'a, CHP'li üyeler tepki gösterdi. CHP'lilerin "Tevfik Göksu yapsın o zaman." ifadelerine "6 ay sonra mı?" yanıtını veren Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hüseyin Berk
21:12 . 11/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
İBB Meclisi toplantısında Volkan Yılmaz ile CHP'li üyeler arasında sıra dışı bir diyalog yaşandı.

İBB Meclisi toplantısında Volkan Yılmaz ile CHP'li üyeler arasında sıra dışı bir diyalog yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı olağan toplantısının ilk birleşimi bugün (11 Eylül) Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı. İBB Meclisi, MHP, İYİ Parti, CHP ve AK Parti grup başkanvekillerinin konuşmaları ile başladı.

Silivri Belediye Başkanı ve İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, onay olmasına rağmen 3 yıldır yapımı tamamlanmayan İETT garajını gündeme getirdi.




CHP'liler de İmamoğlu'ndan umudu kesti: İETT garajını Tevfik Göksu yapsın o zaman

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya,
"İETT otobüsleri yol üzerinde bekliyor."
diyerek elindeki görselleri gösteren Yılmaz'a, CHP'li üyeler tepki gösterdi.
CHP'lilerin
"Tevfik Göksu yapsın o zaman."
ifadelerine
"6 ay sonra mı?
" yanıtını veren Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Volkan Yılmaz
#İETT
#Silivri
#Mehmet Tevfik Göksu
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