Gündem CHPliler PKK terör örgütü müdür oylamasında sessiz kaldı
POLİTİKA

CHP'liler 'PKK terör örgütü müdür' oylamasında sessiz kaldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK terör örgütü müdür' oylaması yapıldı. Oylamada CHP'li bazı meclis üyeleri sessiz kalırken, HDP’li meclis üyesi Ali Tanrıverdi'nin, Cumhur İttifakı mensubu Kürt kökenli meclis üyelerine dönerek, "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" demesi gerginliğe neden oldu.

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Haber Merkezi İHA
CHPliler PKK terör örgütü müdür oylamasında sessiz kaldı
​CHP'liler 'PKK terör örgütü müdür' oylamasında sessiz kaldı.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumunda, Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında ‘kardeş belediyecilik’ anlaşması amacıyla protokol hazırlanması ve sözleşmeler imzalanması için Başkan Gültak’a tam yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü.

Haziran ayında muhalefet meclis üyeleri tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile reddedilen teklif, aynı gerekçelerle yine reddedildi.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR" OYLAMASI

Teklifin görüşülmesi sırasında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinden, birlik beraberlikten ve Misakı Milli sınırlarından büyük olmadığını söyledi. Muhalefet meclis üyelerinin 'ret' kararına tepki gösteren Gültak, “Kimse ülkemizden büyük değildir. Bayrağımıza, askerimize, polisimize karşı çıkan kim olursa olsun karşısında duracağız. Şimdi soruyorum sizlere PKK terör örgütü müdür, değil midir? Hadi oylama yapalım. PKK terör örgütüdür diyenler el kaldırsın” dedi.

CHP'LİLER SESSİZ KALDI

  • Gültak’ın yaptığı oylamada Cumhur İttifakı üyesi meclis üyeleri ve bağımsız meclis üyeleri el kaldırırken, CHP’li bazı üyeler ile HDP’li meclis üyeleri el kaldırmadı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Bu sırada HDP’li meclis üyesi Ali Tanrıverdi, Cumhur İttifakı mensubu Kürt kökenli meclis üyelerine dönerek, "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" ifadelerini kullanınca mecliste tartışma çıktı.

Yaşanan gerginlik sırasında bazı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Tanrıverdi daha sonra mecliste söylediği sözünü geri aldı.

Yaşanan tartışmanın ardından, "Tüm dünyanın, NATO'nun terör örgütü dediğine siz demiyorsunuz" diyen Başkan Gültak, oturuma 5 dakika ara verdi.

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Mersin'de, Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında İstiklal Marşı'nı okumayan bazı HDP'li meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Cumhur İttifakı meclis üyeleri, marşı okumak istemediğini söyleyen HDP'li meclis üyesi Nuriye Aslan'a ve konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ifadeler kullanan HDP'li meclis üyesi Nevzat Baran'a tepki gösterdi.

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