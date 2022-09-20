CHP’liler tweetleri katladı: Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini anlatıyorlar

CHP öncülüğünde toplanan 6’lı masada ‘adaylık’ düğümü çözülemiyor. Olası çözüm için ikinci tura randevu verilirken ortaklar arasında tartışmalar durulmuyor. CHP’liler de liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için masaya baskıya hazırlanıyor. Bunun ilk işaretleri sosyal medyadan gelmeye başladı.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun vaatlerini içeren görsel paylaşımını sıklaştırdı. İlk turda yaptığı 7 görüşme sonucunda adaya karar veremeyen 6’lı masada, ikinci tur görüşmeler 2 Ekim’de başlayacak. İkinci turda yapılacak zirvelerde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacak. Kulislerde, bu konunun aralık ayı sonunda netlik kazanacağı, yeni yıla 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayarak gireceği belirtiliyor.

ADI KONMASA DA ADAY

Cumhurbaşkanı adayı için son günlerde en çok konuşulan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP üst yönetimi tarafından ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığına’ yönelik yapılan açıklamalar önlenmeye çalışılsa da, CHP’liler Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görüyor.

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VAATLERİ ANLATILIYOR

Ortaklar arasında adaylık tartışması yaşanırken CHP’liler de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda masaya baskıya hazırlanıyor. CHP’liler sosyal medya üzerinden ‘Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne vaad ediyor?’ başlığıyla Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kanıksatmaya çalışıyor. Hazırlanan görsellerle, Kılıçdaroğlu adaymış gibi lanse ediliyor. CHP’lilerin bu çalışmalarının masada gündeme gelmesi bekleniyor.

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