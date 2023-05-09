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CHP'lilerden Bakan Koca'ya saygısızlık: Elini sıkmadılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyareti için gittiği İstanbul Esenler'deki CHP seçim standında büyük bir saygısızlığa imza atıldı. Alanda bulunan CHP'liler Bakan Koca'nın tokalaşmak için uzattığı elini sıkmadı.

17:47 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi gerginliği tırmandırmak isteyen muhalefetin bu tavrı tabana da yansımış durumda.

Bakan Koca'ya saygısızlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Esenler'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafla selamlaşan Bakan Koca bölgede bulunan CHP'nin seçim standını da ziyaret etti.



Elini sıkmadılar

Seçim standında bulunan CHP'liler Bakan Koca'nın tokalaşmak için uzattığı eli sıkmayarak saygısızlığa imza attı.

Tepki çeken davranış sonrası Bakan Koca ise diğer vatandaşlarla selamlaşarak CHP seçim standından ayrıldı.



#Fahrettin Koca
#Esenler CHP
#stand
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