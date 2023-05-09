CHP'lilerden Bakan Koca'ya saygısızlık: Elini sıkmadılar

Fahrettin Koca
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi gerginliği tırmandırmak isteyen muhalefetin bu tavrı tabana da yansımış durumda.
Bakan Koca'ya saygısızlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Esenler'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Esnafla selamlaşan Bakan Koca bölgede bulunan CHP'nin seçim standını da ziyaret etti.
Elini sıkmadılar
Seçim standında bulunan CHP'liler Bakan Koca'nın tokalaşmak için uzattığı eli sıkmayarak saygısızlığa imza attı.
Tepki çeken davranış sonrası Bakan Koca ise diğer vatandaşlarla selamlaşarak CHP seçim standından ayrıldı.