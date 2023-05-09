CHP'lilerden Bakan Koca'ya saygısızlık: Elini sıkmadılar

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferle çıkacağı görülünce ardı ardına provokasyonlarla düğmeye basıldı. En karanlık provokasyon Erzurum’da İmamoğlu’nun otobüsüne taş atılmasıyla yaşandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. çıktı. Akif K. FETÖ’den işlem görmüş.