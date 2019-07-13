Gündem CHPlilerden rekor posta gideri Bekaroğlu 22 bin liralık mektupla oy istemiş
POLİTİKA

CHP'lilerden rekor posta gideri: Bekaroğlu 22 bin liralık mektupla oy istemiş

2016 yılında 1.2 milyonluk telefon faturasıyla gündeme gündem gelen CHP'li vekiller şimdi de sadece bir ayda yaptıkları posta gideri ile tartışma konusu oldular. Mayıs ayında vatandaşlara bayram tebriği adı altında İmamoğlu'na oy istedikleri mektupları posta ile gönderen CHP'li vekillerin posta giderleri rekor kırdı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Mayıs ayı posta gideri faturası 22 bin 753 lira 52 kuruş olurken, Manisa Milletvekilleri Özgür Özel'in 19 bin 235 lira 56 kuruş olarak raporlara yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Kemal Kılıçdaroğlu - Mehmet Bekaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Mehmet Bekaroğlu

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, milletvekillerinin posta giderlerine ait Mayıs ayı faturası ile ilgili hazırlanan rapor sunuldu. Rapora göre Mayıs ayında en fazla fatura CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başevirgen'e ait.

REKOR BEKAROĞLU'NDA

Raporda milletvekillerinin Mayıs ayında yaptıkları posta giderleri faturaları yer aldı. CHP’li milletvekillerinin posta harcamaları, diğer milletvekillerine oranla daha yüksek çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Mayıs ayı posta gideri faturası 22 bin 753 lira 52 kuruş olurken, Manisa Milletvekilleri Özgür Özel'in 19 bin 235 lira 56 kuruş, Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun 19 bin 234 lira 8 kuruş ve Bekir Başevirgen'in 19 bin 234 lira 8 kuruş oldu.

BAYRAM TEBRİĞİNDE İMAMOĞLU'NA OY İSTEMİŞLER

Manisa milletvekillerinin, Mayıs ayında Manisa'ya yaklaşık 39 bin mektup gönderdiği öğrenildi. CHP'li vekiller Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'in imzasının bulunduğu Ramazan Bayramı öncesi bayram tebriği olarak gönderilen mektuplarda, İstanbul'da oy kullanacak seçmenlerden Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek istedikleri de belirtildi.

  • Yönetmeliğe göre TBMM, bir milletvekilinin 1 yıl boyunca, aldığı 2 maaş tutarında bileşik posta giderini karşılıyor.

CEP TELEFONU FATURASI OLAY OLMUŞTU

2016 yılında cep telefonuyla konuşma ve seçmen mektupları ile TBMM'ye 1,2 milyon liralık fatura çıkaran CHP'li eski vekil Elif Doğan Türkmen zamanında büyük tartışmalara neden olmuştu.

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