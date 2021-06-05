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KAYSERİ

CHP'lilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin babasına para cezası

Kayseri'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e, 'hakaret' suçundan 2 bin 180 TL para cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan baba Yiğit, "PKK denen alçaklar 40 bin Müslüman Türk'ün evladını şehit etti. CHP'nin Genel Başkanına 'sayın' demeye utanıyorum. Bunlara 'terör örgütü' bile diyemiyor. Bebek katili Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyleyen Demirtaş'a ise 'çok saygın' diyor. Ben bunlara isyan ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
CHPlilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin babasına para cezası
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 2019 yılındaki 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP belediye başkan adayı Mustafa Navruz'a, FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit tepki göstermişti.

Video: 15 Temmuz şehidinin babasından CHP'lilere: Hangi yüzle geldiniz?

CHP'lilerden şehit babasına dava

CHP'li Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit', 'darp' suçlarından dava açıldı.

2 bin 180 TL ceza verildi

Bünyan ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Yiğit'e 'hakaret' suçundan 109 gün hapis cezası karşılığı 2 bin 180 TL para cezası verdi. Yiğit, 'tehdit' ve 'darp' suçlarından ise beraat etti.

"Bana 15 Temmuz'u yeniden yaşattılar"

Karar sonrası açıklama yapan baba Yiğit, "Bana 15 Temmuz darbe girişimini yeniden yaşattınız' dedim. Gerçekten yaşadık. Ben bugün karar çıkacak davanın sonucunu şeref madalyası olarak taşıyacağımı da söyledim. Gerekçeli kararı da evimin altına yaptığım müzede çocuğumun fotoğrafının yanına çerçevelettirip gerekçeli kararı asacağımı ilettim" dedi.

"Kılıçdaroğlu'na 'sayın' demeye utanıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yiğit, "Bugüne kadar PKK denen alçaklar 40 bin Müslüman Türk'ün evladını şehit etmedi mi? Fakat CHP Genel Başkanına 'sayın' demeye utanıyorum. Çünkü saygın bir insan değil. Bunlara terör örgütü bile diyemiyor.

"İsyanım Öcalan'ı öven Demirtaş'a 'saygın' demesine"

  • Terör örgütü sevicisi partinin genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır meydanında bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğini söylüyor. Fakat Selahattin Demirtaş'a Kemal Kılıçdaroğlu 'Sayın Demirtaş çok saygın bir siyasetçi' diyor. Kılıçdaroğlu, senin saygınlığın da bu kadar. Ben bunlara isyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Özür dilersem davadan vazgeçeceklerini söylediler"

Yiğit, "Bir önceki duruşmada 'kurumsal kimliğimizden özür dilerse davamızdan vazgeçeceğiz' dediler. Bugün genel merkezden 3 tane avukat göndermişler. Vallahi 3 değil, 103 tane gönderseler vız gelir. Bizim o çocuklarımızı şehit eden teröristler var ya onlardan kurşun yemeyi şeref sayarım ama yine onlardan özür dilemem" dedi.

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