Gündem CHPlilere tepki gösteren şehit babası hakim karşısında Özür dileme teklifini kabul etmiyorum
KAYSERİ

CHP'lilere tepki gösteren şehit babası hakim karşısında: Özür dileme teklifini kabul etmiyorum

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, Kayseri'de 2018 yılında düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreninde, CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösterdi. Bu gelişme sonrası şikayetçi olan CHP'liler konuyu yargıya taşıdı. Olaya ilişkin görülen duruşmada, şehit babası Yiğit, CHP'lilerin özür dilemesi konusunda yaptığı teklifi kabul etmedi.

Haber Merkezi DHA
CHPlilere tepki gösteren şehit babası hakim karşısında: Özür dileme teklifini kabul etmiyorum
Şehit babası Yahya Kemal Yiğit.

Bünyan'da 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP belediye başkan adayı Mustafa Navruz'a, FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit tepki gösterdi.

Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından dava açıldı.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada CHP'lilerin avukatı, şehit babasının müvekkilleri ve CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesi halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi.

Şehit babası Yiğit, özür dileme teklifini reddetti. Mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenerek rapor haline getirilmesi için duruşmayı erteledi.

"Özür dilenecek bir şey yok"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Ben bu vatana bir evlat verdim. Binlerce evlat vermeye hazırım. Bundan da şeref duyuyorum. Onlardan özür dilemektense samimi olarak söylüyorum, gider o teröristin kurşununa hedef olurum; ama onlardan yine özür dilemem. Ömrümün sonuna kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

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