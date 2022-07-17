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POLİTİKA

CHP'lilerin 15 Temmuz algısı çöktü: 'Meclis'e ilk biz gittik' iddiasını kamera kayıtları boşa çıkardı

CHP’lilerin, 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk kimin geldiğine ilişkin algı oluşturmaya dönük hamlesini kamera kayıtları boşa çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPlilerin 15 Temmuz algısı çöktü: Meclise ilk biz gittik iddiasını kamera kayıtları boşa çıkardı
​CHP'lilerin 15 Temmuz algısı çöktü: 'Meclis'e ilk biz gittik' iddiasını kamera kayıtları boşa çıkardı.

CHP’lilerin, iki sene önce verdikleri bir önergeyi yeni vermiş gibi sunup, verilen cevabı da farklı yansıtarak 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk gelen isimlerin üç CHP’li milletvekili olduğuna ilişkin oluşturmaya çalıştıkları algıyı kamera kayıtları bozdu.

Kamera kayıtlarına göre 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk giren isim, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu.

  • Salim Uslu, CHP’lilerin “Meclis’e ilk giren CHP’lilerdi” haberini yaptırmalarının ardından, o geceye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak oluşturulmaya çalışılan algıyı bozdu.

​CHP'lilerin 15 Temmuz algısı çöktü: 'Meclis'e ilk biz gittik' iddiasını kamera kayıtları boşa çıkardı
OYNAT 00:27
​CHP'lilerin 15 Temmuz algısı çöktü: 'Meclis'e ilk biz gittik' iddiasını kamera kayıtları boşa çıkardı
CHP'lilerin, 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk kimin geldiğine ilişkin algı oluşturmaya dönük hamlesini kamera kayıtları boşa çıkardı. Öte yandan, saat 23.26'da da eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM'ye giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ SENE ÖNCEKİ ÖNERGE

CHP’li Uğur Bayraktutan’ın, 2020 Mart ayında verdiği soru önergesinin yeniymiş gibi tekrar gündeme getirilip, sanki yeni vermiş gibi kamuoyuyla paylaşılıp 15 Temmuz gecesine ilişkin bir algı oluşturulmaya çalışılması dikkat çekti.

İki yıldan daha fazla zaman önce verilen önergeyi yeniymiş gibi tekrar gündeme getirerek kamera kayıtlarına göre saat 23.18 sıralarında Meclis’e ilk gelen milletvekillerinin CHP’li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğuna yer verilen haberler üzerine, dönemin güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri Salim Uslu, kendisinin Meclis’e giriş görüntüsünü paylaşarak cevap verdi.

Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis’e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:

  • "CHP'li vekiller 15 Temmuz'da Meclis'e ilk gelen vekillermiş…Halbuki 22.33'te basın müşavirimle ilk gelen benim. Ve akşam gelir gelmez görevli memurdan “tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor amirim” bilgisini aldım.

23.26'DA DA İSMAİL KAHRAMAN GİRİŞ YAPIYOR

Öte yandan, saat 23.26'da da eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM'ye giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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