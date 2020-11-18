CHP’lilerin ‘Kılıçdaroğlu KKTC’ye davet edilmedi’ iddiasına belgeli yanıt

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü programlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülük ettiği kalabalık bir grupla yapılan ziyaretle ilgili TBMM’de tartışma yaşandı.

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Söz hakkı alan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Neden sadece Bahçeli gidiyor? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sadece Erdoğan ve Bahçeli'yi davet etmişse büyük ayıp etmiştir. Bu TBMM'ye yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Altay’ın sözleri AK Partili ve MHP'li vekiller tarafından tepkiyle karşılandı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan söz alarak Engin Altay'a cevap verdi. Turan,

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gönderilen ifadelerinin yazılı olduğu davet mektubunu okuyarak Altay’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet metni

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37.kuruluş yıldönümü münasebetiyle 15 Kasım günü gerçekleştirilecek törenler ve bu çerçevede yapılacak etkinliklerde, sizi ve kıymetli eşinizi aramızda görmekten onur duyacağımızı iletir, en iyi dileklerimi sunarım."

"Ucuz bir yaklaşım"

Turan, "Siyaset bu değil ki, atarım yalanı yürürüm. Bu doğru bir şey değil sayın Başkan. Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Akşener de davetli. Ama, Erdoğan neden gitti, Bahçeli neden gitti söylemleri bu ucuz bir yaklaşımdır" dedi.



