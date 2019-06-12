Gündem CHPnin adayı bu kez moderatör İsmail Küçükkayayı hedef aldı
POLİTİKA

CHP'nin adayı bu kez moderatör İsmail Küçükkaya'yı hedef aldı

CHP'nin adayı bu kez moderatör İsmail Küçükkaya'yı hedef aldı

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, dün Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayında sorulacak soruları moderatör İsmail Küçükkaya'dan talep ettiğini iddia etmişti. Bu iddia kısa süre sonra gazeteci İsmail Küçükkaya tarafından "Daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz" sözleriyle yalanlanmıştı. İmamoğlu, bu yanıt üzerine moderatör İsmail Küçükkaya'yı hedef alan bir açıklama yaparak "Bu konuları Sayın Küçükkaya bilmez" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul adayı
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerinin moderatör İsmail Küçükkaya tarafından yalanlanmasına tahammül edemedi.

İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın bu konuları bilemeyeceğini savunarak yeni bir iddia ortaya attı. İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

  • "Soruların tespitli olma konusunda zaten ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim. Karşı taraftan gelen teklifi söyledim. Hatta bana ilk bilgi ulaştığında, ‘10 soru siz hazırlayın, 10 soru biz hazırlayalım’ dediklerinde. Daha o zaman İsmail Küçükkaya ismi bile ortada yokken, 'buna gerek yok' diyen kişiyim. Ben bunu açıkladım. Bu talebi getirip, götüren iki arkadaşımız var. Onları onlar biliyor. Ben öyle boş bir laf söylemedim. Konuyu büyütmeye de gerek yok. Sayın Yıldırım’ın tercihi, eğer bu süreçten sonra ‘Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun’ diye bir şekle dönüşmüşse bu bana mutluluk verir. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı.”

“VALİ BEY’İ ÇOK BÜYÜTMEYİN GÖZÜNÜZDE”

Ordu Valisi ile ilgili İmamoğlu, “Vali Bey benim için inandırıcı bir insan değil. Vali Bey’i çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bile ne hikmetse Vali Bey, ta nerdeyse bir ay önce, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam” diye konuştu.

Daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydan’ında yapacağı mitinge gitmek üzere seçim otobüsüne binerek ayrıldı.

İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
OYNAT 00:36
İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi
CHP'nin İstanbul adayı canlı yayında AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım'ın pazar günü düzenlenecek ortak yayında kendilerine yöneltilecek soruları talep ettiğini iddia etti. Programın moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya canlı yayına bağlanarak CHP adayını yalanladı.


İsmail Küçükkaya CHP'nin adayını yalanladı: Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum
GÜNDEM
İsmail Küçükkaya CHP'nin adayını yalanladı: Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum

Binali Yıldırım: Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider
SEÇİM
Binali Yıldırım: Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider
Yalanı çıkıncagazeteciyi hedef aldı

Yalanı çıkınca
gazeteciyi hedef aldı

Küçükkaya, 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerini yalanlamıştı.
ABDye yeni belgeler verildi

ABD'ye yeni belgeler verildi

Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesi için Washington'da.
Askerlik yasası için kritik görüşme

Askerlik yasası için kritik görüşme

​Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyaret edecek.
E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

​Pendik'te yollar göle dündü, trafik durma noktasına geldi.
Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

​Vodafone Park'taki bombalı saldırıda 46 kişi şehit olmuştu.
En zor cenaze namazını kıldırdı

En zor cenaze namazını kıldırdı

Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı.
Sabit bıraktı

Sabit bıraktı

Piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı.
Mesleki eğitimin<br> 150 yıllık çınarı

Mesleki eğitimin
150 yıllık çınarı

​150 yıldır meslek sahibi yapıp, istihdam sağlıyor.

25 milyarlık<br>destek paketi

25 milyarlık
destek paketi

12 banka üzerinden KOBİ ve işletmelere verilecek.
Yıpratma savaşı

Yıpratma savaşı

Güçler eşit ancak çatışma yeniden alevlenebilir.
Denize sıfır<br>ücretsiz tatil

Denize sıfır
ücretsiz tatil

​Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanında çardak keyfi.
Savaş alanına döndü

Savaş alanına döndü

​Adliye çıkışındaki kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
S-400'ler Doğu<br>Akdeniz'e çevrilebilir

S-400'ler Doğu
Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.
Çizeri kovuldu

Çizeri kovuldu

​İsrail, ABD'nin siyasi karikatür geleneğini bitirdi.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Müttefiklik<br>ruhuna uygun değil

Müttefiklik
ruhuna uygun değil

Akar'dan Shanahan'ın mektubuna ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.