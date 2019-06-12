CHP'nin adayı bu kez moderatör İsmail Küçükkaya'yı hedef aldı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerinin moderatör İsmail Küçükkaya tarafından yalanlanmasına tahammül edemedi.

İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın bu konuları bilemeyeceğini savunarak yeni bir iddia ortaya attı. İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Soruların tespitli olma konusunda zaten ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim. Karşı taraftan gelen teklifi söyledim. Hatta bana ilk bilgi ulaştığında, ‘10 soru siz hazırlayın, 10 soru biz hazırlayalım’ dediklerinde. Daha o zaman İsmail Küçükkaya ismi bile ortada yokken, 'buna gerek yok' diyen kişiyim. Ben bunu açıkladım. Bu talebi getirip, götüren iki arkadaşımız var. Onları onlar biliyor. Ben öyle boş bir laf söylemedim. Konuyu büyütmeye de gerek yok. Sayın Yıldırım’ın tercihi, eğer bu süreçten sonra ‘Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun’ diye bir şekle dönüşmüşse bu bana mutluluk verir. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı.”

“VALİ BEY’İ ÇOK BÜYÜTMEYİN GÖZÜNÜZDE”

Ordu Valisi ile ilgili İmamoğlu, “Vali Bey benim için inandırıcı bir insan değil. Vali Bey’i çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bile ne hikmetse Vali Bey, ta nerdeyse bir ay önce, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam” diye konuştu.

Daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydan’ında yapacağı mitinge gitmek üzere seçim otobüsüne binerek ayrıldı.

OYNAT 00:36 İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanladı: İmamoğlu ile görüşmedim Binali Yıldırım soruları istemedi CHP'nin İstanbul adayı canlı yayında AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım'ın pazar günü düzenlenecek ortak yayında kendilerine yöneltilecek soruları talep ettiğini iddia etti. Programın moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya canlı yayına bağlanarak CHP adayını yalanladı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İsmail Küçükkaya CHP'nin adayını yalanladı: Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum