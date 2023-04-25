CHP’nin anketçisi itiraf etti: Dip dalga beklemiyoruz

CHP yandaşı Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında CHP'nin 2015 yılındaki seçim sürecinde Amerikalı bir şirketle çalıştığını söyledi. Sencar, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin süreci çok iyi yönettiğini fakat bunu kendilerinin bu kadar profesyonel yapamayacağını ve CHP'nin ABD'li bir şirketle anlaştıklarını deşifre etti. Sencar, ''Özellikle son üç ayı dikkate alıyorum. CHP çok iyi bir kampanya yönetiyor. Çok başarılı buluyorum ben. Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabacı bir el var yani profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum. 2015 seçiminde de Amerikan şirketiyle CHP çalışmıştı. CHP çok akıllıca bir iş yapmış bana göre. Kim olduklarını bilmiyorum ama çok iyi bir ekiple çalıştıklarını düşünüyorum.'' dedi.