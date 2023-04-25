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CHP’nin anketçisi itiraf etti: Dip dalga beklemiyoruz

Metropoll Araştırma Merkezi sahibi Özer Sencar, Sözcü TV’de dip dalga göremediklerini açıklayan Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu’nun sözlerine destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sencar, “Biz de ölçümlerde böyle bir hareketi hissetmiyoruz” ifadelerini kullandı.

15:17 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP’nin anketçisi itiraf etti: Dip dalga beklemiyoruz

CHP’nin anketçisi itiraf etti: Dip dalga beklemiyoruz

Yedili Masa destekçilerinin “Kılıçdaroğlu dip dalga ile geliyor” söylemlerine kendi yandaşları da destek vermiyor. Sözcü TV’de Ali Çarkoğlu’nun ‘dip dalga beklenmiyor’ sözleri CHP’nin anketçisi olarak bilinen araştırma şirketi sahibi Özer Sencar'da karşılık buldu.

“Ölçümler tam örtüşüyor”

Sencar sosyal medya hesabından “Ali Çarkoğlu çok söz edilen dip dalgayı göremediğini söylüyor. Biz de ölçümlerde böyle bir hareketi hissetmiyoruz. Ali beyin görüşleri ile ölçüm sonuçları neredeyse tam örtüşüyor.” mesajını paylaştı.

CHP'nin anketçisi Özer Sencar'dan dip dalga açıklaması

Yedili Masa destekçilerinin, anketlerde önde çıkmayan ancak seçimlerde dip dalga ile gelmesini beklediği Kemal Kılıçdaroğlu umudu yine kendi taraflarının açıklamalarıyla son buldu.


CHP'nin ABD'li ekipten aldığı desteği Özer Sencar açık etti: Burada yabancı profesyonel bir el var
CHP'nin ABD'li ekipten aldığı desteği Özer Sencar açık etti: Burada yabancı profesyonel bir el var

CHP yandaşı Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında CHP'nin 2015 yılındaki seçim sürecinde Amerikalı bir şirketle çalıştığını söyledi. Sencar, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin süreci çok iyi yönettiğini fakat bunu kendilerinin bu kadar profesyonel yapamayacağını ve CHP'nin ABD'li bir şirketle anlaştıklarını deşifre etti. Sencar, ''Özellikle son üç ayı dikkate alıyorum. CHP çok iyi bir kampanya yönetiyor. Çok başarılı buluyorum ben. Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabacı bir el var yani profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum. 2015 seçiminde de Amerikan şirketiyle CHP çalışmıştı. CHP çok akıllıca bir iş yapmış bana göre. Kim olduklarını bilmiyorum ama çok iyi bir ekiple çalıştıklarını düşünüyorum.'' dedi.

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.


#Yedili Masa
#Özer Sencar
#dip dalga
20 dakika önce
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