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CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü: Fikri Sağlar'ın 'Erdoğan'ın mitingi boş' dediği fotoğraf sekiz yıl öncesine ait

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala muhalefetin algı operasyonları da devam ediyor. CHP'li Fikri Sağlar'ın, Erdoğan'ın Diyarbakır'da gerçekleştirdiği açılış programındaki katılımcı sayısının az olduğuna dair fotoğraflı paylaşımının yalan olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Sağlar'a sosyal medyadan tepki yağdı.

11:29 . 16/04/2023 Pazar
Diğer
CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar

CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilen açılış programı miting havasında geçince muhalefet yine yalana sarıldı.


CHP Parti Meclisi Üyesi ve 26. Dönem Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, 8 yıl önceki fotoğrafı kullanarak alanın boş kaldığını öne sürdü.


CHP’li Sağlar’ın
“Meydanda bir avuç insan var. Diyarbakırlı yurttaşlar Erdoğan'ı silmiş.”
ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafın 2015 yılında miting değil toplu açılış törenine ait ve halk alana yeni alındığında çekilmiş bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.


Fotoğraf 2015 yılına ait

Fikri Sağlar’ın yalan paylaşımının 2 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı farklı bir toplu açılış töreninde kayda alındığı belirlendi. Sağlar’ın yeni gibi paylaştığı 2015 yılındaki açılış

töreni Diyarbakır İstasyon Caddesi’nde düzenlenirken, 14 Nisan 2023 tarihindeki anahtar teslim töreni ve cami açılışı ise Kışla Caddesi’nde yapıldı.






#CHP
#algı
#Fikri Sağlar
#seçim
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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