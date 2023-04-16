CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü: Fikri Sağlar'ın 'Erdoğan'ın mitingi boş' dediği fotoğraf sekiz yıl öncesine ait

CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilen açılış programı miting havasında geçince muhalefet yine yalana sarıldı.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve 26. Dönem Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, 8 yıl önceki fotoğrafı kullanarak alanın boş kaldığını öne sürdü.
Fotoğraf 2015 yılına ait
Fikri Sağlar’ın yalan paylaşımının 2 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı farklı bir toplu açılış töreninde kayda alındığı belirlendi. Sağlar’ın yeni gibi paylaştığı 2015 yılındaki açılış
töreni Diyarbakır İstasyon Caddesi’nde düzenlenirken, 14 Nisan 2023 tarihindeki anahtar teslim töreni ve cami açılışı ise Kışla Caddesi’nde yapıldı.