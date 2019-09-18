CHP’nin Eskişehir il yönetimine kayyum

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde partinin iki eski yöneticisinin açtığı davanın üçüncü duruşmasına, davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı. Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi. Eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ve Butay Erdoğan, il yönetiminin hukuksuz bir biçimde görev başında olduğu iddiasıyla, kayyum atanması talebi ile mahkemeye başvurmuştu.

Kılıçdaroğlu sözünü tut

İBB'de görevlerine son verilen işçiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. Beyoğlu'nda bulunan CHP İl Başkanlığı girişindeki kaldırımlarda oturma eylemi yapan bir grup işçi, "Ey Kılıçdaroğlu namus sözün seçime kadar mıydı?", "Ey İmamoğlu hani kimse işinden olmayacaktı?" yazılı dövizler taşıdı.