Gündem CHPnin ithal ekonomisti Jeremy Rifkinin arkasından Rockefeller ailesi çıktı
POLİTİKA

CHP'nin ithal ekonomisti Jeremy Rifkin'in arkasından Rockefeller ailesi çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programında iftiharla tanıttığı ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in Rockefeller ailesine ait kuruluşlardan çeşitli tarihlerde para desteği aldığı ortaya çıktı.

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CHPnin ithal ekonomisti Jeremy Rifkinin arkasından Rockefeller ailesi çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olarak açıklanan Jeremy Rifkin'in bağlantıları da ortaya çıkmaya başladı.

CHP'nin programında Türkiye'yi kurtaracak adam gibi sunulan, ancak yaptığı İngilizce konuşmanın içeriği salonda bulunanlar tarafından bile anlaşılamayan Rifkin'in Rockfeller ailesi tarafından fonlandığı ortaya çıktı.

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'Foet' üzerinden para akışı

CHP'nin etkinliğine ABD'den telekonferans yoluyla bağlanan Jeremy Rifkin, operasyonlarını Ekonomik Eğilimler Vakfı (The Foundation on Economic Trends-FOET) üzerinden yürütüyor. FOET Kurucu Başkanı Rifkin, danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra sponsorluklarla maddi kaynak ediniyor.

Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin'e ait Ekonomik Eğilimler Vakfı'nın resmi internet sitesi "www.foet.org" sitesindeki "Bağışlar" bölümünde, Rifkin'e mâli kaynak sağlayan kuruluşlar listeleniyor.

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David Rockefeller
David Rockefeller

Rockefeller ailesi fonlamış

FOET'e bağış yapan kuruluşlar arasında 3 kuruluş dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük servetine sahip olan ve "siyonist para baronları" olarak adlandırılan Rockefeller ailesinin, Jeremy Rifkin'e 3 farklı kuruluş eliyle 2 yıl içerisinde 330 bin dolarlık parasal destek sağladığı görülüyor.

Rifkin'e bağış paralarının Rockefeller Kardeşler Fonu (Rockefeller Brothers Fund), Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund) ve Rockefeller Philanthropy Advisors üzerinden aktarıldığı kaydedildi.

Rockefeller ailesinin Rifkin'e ait FOET'e para desteği şöyle listeleniyor:

Rockefeller Kardeşler Fonu: 30 bin dolar

Rockefeller Aile Fonu: 265 bin dolar

Rockefeller Philanthropy Advisors: 35 bin dolar

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