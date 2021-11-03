Gündem CHPnin kimlere hizmet ettiğini ifşa edeceğiz
ANKARA

CHP’nin kimlere hizmet ettiğini ifşa edeceğiz

MHP lideri Bahçeli, tezkereye ‘hayır’ oyu veren CHP’nin HDP ile el ele terörle mücadelenin devamına ‘hayır’ dediğini söyledi. Bahçeli, “CHP’nin kimlere hizmet ettiğini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımı Anadolu’ya gönderiyorum. Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP’nin gerçek yüzünü her yöremizde anlatacağız” dedi

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​CHP’nin kimlere hizmet ettiğini ifşa edeceğiz
Devlet Bahçeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, tezkereye “hayır” diyen CHP’nin HDP ile ele ele tutuşarak, ihanetin tepelenmesine hayır dediğini söyledi. Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, gündeme ilişkin şunları söyledi:

BAŞIMIZ EĞİK OLSAYDI CHP MUTLU OLURDU

Türkiye uluslararası zirve toplantılarında, ikili ya da çoklu görüşmelerde şerefle ve şuurla temsil edilmekte, milli haklarımızdan, milli kararlılığımızdan en küçük taviz verilmemektedir. MHP bu gelişmelerden memnuniyet duymaktadır. Roma’da başımız eğik olsaydı, CHP mutlu olurdu. S-400 konusu ise egemenlik sınırlarımız içindedir, hiç kimsenin bu konuda Türkiye’ye ayar verip istikamet çizme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır.

GERİ DÖNÜŞ YOLU KAPANDI

Teröristlerin kökünü kurutamazsak, onlar Türkiye’yi kurcalaya kurcalaya kundaklayacaklar. palazlandıkları bataklıkları A’dan Z’ye temizlemek hayat memat meselesidir. Bu kanlı sayfa mutlak surette kapatılmalı, eşkıyanın fermanı yırtılıp atılmalıdır. Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de kabul edilmiştir. CHP, HDP ile ele ele tutuşarak, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. CHP, HDP’yle birlikte tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir. Ey Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yolların tümden kapanmıştır, geçmiş olsun sana, kendini de yaktın, partini de ateşe attın.

Devlet Bahçeli'den 'tezkere' açıklaması: CHP, HDP ile birlikte tezkereye 'hayır' PKK'ya 'evet' demiştir
OYNAT 01:27
Devlet Bahçeli'den 'tezkere' açıklaması: CHP, HDP ile birlikte tezkereye 'hayır' PKK'ya 'evet' demiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk askerinin Suriye tezkeresine HDP ile beraber 'hayır' oyu veren CHP'ye yüklendi. Bahçeli, 'CHP, HDP ile birlikte tezkereye 'hayır' PKK'ya 'evet' demiştir' ifadelerini kullandı.

CHP’NİN OY ALDIĞI 131 BÖLGEYE ÇIKARMA

MHP lideri Bahçeli yapacakları yeni çalışmayı şöyle anlattı: “Bir çalışmamız bugünden itibaren şudur: Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP’nin gerçek yüzünü her zeminde, her yöremizde anlatacağız. Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde; terörle mücadeleye karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le bağını koparışını tek tek CHP’ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız.

Sevsinler senin milliyetçiliğini

  • Kılıçdaroğlu, geçen haftaki grup toplantısında bize soru sormuş ve şöyle demiş: ‘Bu yabancı askerler kim? Söyle bakalım; milliyetçi sen misin, biz miyiz?’. Kılıçdaroğlu, bu sorunun muhatabı esasen sensin, zira aynı mahiyetteki tezkerelere geçmişte evet diyen bir şahsiyetsin. Milliyetçiliğine gelince, sevsinler senin gibi milliyetçiyi. Milliyetçiliğimizi anlaman için kırk fırın ekmek yesen de nafile, bizim liglerimiz farklı, sen çoktan küme düşmüşsün. Bugünkü CHP, Kurtuluş Savaşı yıllarında olsaydı, yeri ve siperi kesinlikle düşmanın yanında olur.

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi: Bizim milliyetçiliğimizi anlaman için 40 fırın ekmek yesen de nafile
OYNAT 01:44
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi: Bizim milliyetçiliğimizi anlaman için 40 fırın ekmek yesen de nafile
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Suriye tezkeresine hayır oyu vermesi sonrasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yolların tümden kapanmıştır. Geçmiş olsun sana.

Geçen haftaki grup toplantımızda bize soru sormuş. 'Bu yabancı askerler kim? Milliyetçi sen misin biz miyiz?' demiş. Aynı maiyetteki tezkerelere geçmişte 'evet' diyen bir şahsiyetsin.

Sevsinler senin milliyetçiliğini. Bizim milliyetçiliğimizi anlaman için 40 fırın ekmek yesen de nafile. Bizim liglerimiz farklı. Sen çoktan küme düşmüşsün biz ise milletin gönlündesin tarihin izindeyiz. Ecdadın emanetçisiyiz. Sen PKK'nın tutsağı biz ise milletin meftunuyuz.
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