CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in göreve gelmesi sonrası partide yaşanan krizler, 'aday belirleme' sürecinde tavan yaptı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler çeşitli nedenlerle partiden bir bir tasfiye edildi.
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere neşter
CHP'de neşter yiyen son isimler, partinin ağır toplarından Gürsel Tekin ile Akif Hamzaçebi oldu.
CHP'nin küskün iki ağır topu bağımsız aday oluyor
CHP'de yaşanan 'aday belirleme' krizinde talepleri karşılanmayan ve 'küskünler takımı' olarak adlandırılan grup harekete geçti.
İmamoğlu istemedi aday gösterilmediler
Esenyurt’a Tekin yerine ise Ali Gökmen aday gösterildi. Parti Meclisi'nde Esenyurt önerilen Tekin’e yalnızca İmamoğlu ekibi itiraz etmişti. Perde gerisinde İmamoğlu’nun "Esenyurt'a Gürsel Tekin olmaz, eğer çok ısrarcı olursanız Çankaya'da Hüseyin Can Güner'i geri çekeriz" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine Tekin'in adaylığı geri çekilmişti.
Kılıçdaroğlu’na yakın eski Grup Başkanvekili Hamzaçebi de tasfiyeden nasibini almış, aday adayı olduğu Beykoz’a Alaattin Köseler aday gösterilmişti.
Esenyurt'ta Ali Gökmen'e 'HDP' ayarı: Adaylığı geri çekildi DEM Parti'nin istediği isim atandı
CHP eski Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Gökmen'in adaylıktan geri çekildiğini duyurdu. Gökmen’den boşalan adaylık için CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçtiğini vurgulayan Yarkadaş, DEM Parti'nin de bu isme sıcak baktığını söyledi.