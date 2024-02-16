Hatırlanacağı üzere DEM Parti, 81 ilde seçime girme kararı almış, İstanbul da dahil olmak üzere tüm bölgelerde aday çıkaracağını duyurmuştu. Terör tutuklusu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilmiş fakat bu karardan vazgeçilmesi sonrası CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlık yeniden gündeme gelmişti.

DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında Adalar ve Esenyurt'ta kendi adaylarına destek istediği öne sürülmüştü.