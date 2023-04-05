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CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunun son adresi Trabzon oldu. Seçim hazırlıklarını sürdüren Kılıçdaroğlu’nu kentte karşılayan başörtülü bir kadın, CHP liderine methiyeler dizdi, ellerine kapandı. Ancak girişilen bu ucuz oyun ellerinde patladı. Özlem Şahinoğlu isimli kadının aslında tesettürlü olmadığı, Trabzon’da bile yaşamadığı, hatta CHP ilçe teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı.

12:23 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması'na katılmak için dün Trabzon'daydı. Kılıçdaroğlu'nun Trabzon ziyaretine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kente gelen ikiliyi başörtülü bir kadın karşıladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun ellerine kapanan kadın şunları söyledi:

‘Sizi çok çok seviyorum cumhurbaşkanım’

“CHP dışında hiçbir partiye oy vermedim. Sizi çok çok seviyorum cumhurbaşkanım. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok mutlu olduk gerçekten. Burada kendimizi yalnız hissediyorduk. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, sefalar getirdiniz.”

Teşkilat üyesi çıktı

Girişilen bu ucuz oyun ellerinde patladı. Özlem Şahinoğlu isimli kadının aslında tesettürlü olmadığı, Trabzon’da bile yaşamadığı, hatta CHP ilçe teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı. Şahinoğlu gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kilitledi.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özlem Şahinoğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Trabzon
1 saat önce
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