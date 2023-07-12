CHP’nin Sosyal Medya Koordinatörü Ceren Kumbasar sorulan soruyu cevaplamamak için şekilden şekle girdi

Ceza Hukukçusu Ersan Şen Sözcü TV'de 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İktidarın başarılı yönettiği için seçimi kazandığını anlatan Şen, "Yüzde 4 buçuk fark ne demek biliyor musun? Git kendini göm bir yere. Dolaşma ortalıkta. Gözüme gözükme. Evinden çıkma. Anlatma bana, hiçbir inandırıcılığın yok. Gençlerin ümitlerini ellerinden aldın. Her şeyi aldın onlardan şimdi neyin kavgasını veriyorsun?" ifadelerini kullandı. Seçim öncesi anketler üzerinden Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını empoze eden yorumcu ve gazetecilere de seslenen Şen, "O dönemde şakşakçılık yapanların eleştirilerine şimdi çok kızıyorum. Neredesin yüzde 60 ile yüzde 55 ile kazanacağız diyenler. Bir göreyim boylarının ölçülerini çıksınlar. Bu ülkede siz, utanmadan yüzde 60 ile Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanacağını söyleme öngörüsüzlüğünde bulundunuz. Yazık, ayıp. Milletle dalga geçtiniz." diye konuştu.