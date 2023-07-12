CHP’nin Sosyal Medya Koordinatörü Ceren Kumbasar sorulan soruyu cevaplamamak için şekilden şekle girdi

CHP Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörü Ceren Kumbasar Mumay'ın gafları gündem oldu.
CHP’nin sosyal medya politikalarında üst düzey göreve getirilen Ceren Kumbasar Mumay sosyal medyanın diline düştü
CHP Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörü Mumay, katıldığı Sözcü TV yayınında izleyenleri hayrete düşüren açıklamalarda bulundu. Kumbasar'ın açıklamaları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Seçimlerin ardından CHP’de değişim tartışmaları sürerken 15 Temmuz darbe girişiminde tutuklanan Bülent Mumay’ın eşi Ceren Kumbasar’ın, partinin Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörlüğü görevine getirilmesi tepki çekti.
Kumbasar hakkındaki tartışmalar devam ederken, önceki gün Sözcü TV yayınında yaptığı gaflar da sosyal medyada alay konusu haline geldi. Moderatör tarafından yöneltilen sorulara bağlamından kopuk yanıtlar veren Kumbasar, cümlelerini toparlamakta güçlük çekti.
Sözcü TV moderatörü Damla Doğan Tuncel, Kumbasar’a partinin kaybedilen seçim sonrası izlediği politikalarda sosyal medyadan ve basından yapılan açıklamaların yeterli olup olmadığını sordu.
Soruyu cevaplamamak için şekilden şekle girdi
Kumbasar ise soruya verdiği yanıtlarla stüdyo konukları ekonomist Mert Başaran ve siyaset bilimci Sezin Öney’i hayrete düşürdü. Topu iktidara atan Kumbasar, partinin sosyal medya politikalarının yeterli olup olmadığını açıklamak yerine iktidarın ekonomi politikalarını ve seçim sürecinde partiye yönelik yapılan propagandaları ortaya attı.
Açıklamalarında cümlelerini toparlayamayan Kumbasar’ın ‘muazzam, akıl almaz, muhteşem’ sözlerini sürekli tekrar etmesi ise sosyal medyada alay konusu oldu.