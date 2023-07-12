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CHP’nin Sosyal Medya Koordinatörü Ceren Kumbasar sorulan soruyu cevaplamamak için şekilden şekle girdi

CHP Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörü Ceren Kumbasar Mumay'ın, CHP'nin fonladığı Sözcü TV'nin yayınında yaptığı gaflar izleyenleri hayrete düşürdü. Kumbasar, partisinin seçim hezimeti sonrası izlediği politikaları açıklamak yerine topu iktidara attı. Moderatör tarafından yöneltilen sorulara bağlamından kopuk cevaplar veren Kumbasar sosyal medyada alay konusu oldu.

15:04 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörü Ceren Kumbasar Mumay'ın gafları gündem oldu.

CHP Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörü Ceren Kumbasar Mumay'ın gafları gündem oldu.

CHP’nin sosyal medya politikalarında üst düzey göreve getirilen Ceren Kumbasar Mumay sosyal medyanın diline düştü


CHP Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörü Mumay, katıldığı Sözcü TV yayınında izleyenleri hayrete düşüren açıklamalarda bulundu. Kumbasar'ın açıklamaları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İşte alay konusu olan o video;


Seçimlerin ardından CHP’de değişim tartışmaları sürerken 15 Temmuz darbe girişiminde tutuklanan Bülent Mumay’ın eşi Ceren Kumbasar’ın, partinin Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörlüğü görevine getirilmesi tepki çekti.


Kumbasar hakkındaki tartışmalar devam ederken, önceki gün Sözcü TV yayınında yaptığı gaflar da sosyal medyada alay konusu haline geldi. Moderatör tarafından yöneltilen sorulara bağlamından kopuk yanıtlar veren Kumbasar, cümlelerini toparlamakta güçlük çekti.


Sözcü TV moderatörü Damla Doğan Tuncel, Kumbasar’a partinin kaybedilen seçim sonrası izlediği politikalarda sosyal medyadan ve basından yapılan açıklamaların yeterli olup olmadığını sordu.



Soruyu cevaplamamak için şekilden şekle girdi

Kumbasar ise soruya verdiği yanıtlarla stüdyo konukları ekonomist Mert Başaran ve siyaset bilimci Sezin Öney’i hayrete düşürdü. Topu iktidara atan Kumbasar, partinin sosyal medya politikalarının yeterli olup olmadığını açıklamak yerine iktidarın ekonomi politikalarını ve seçim sürecinde partiye yönelik yapılan propagandaları ortaya attı.


Açıklamalarında cümlelerini toparlayamayan Kumbasar’ın ‘muazzam, akıl almaz, muhteşem’ sözlerini sürekli tekrar etmesi ise sosyal medyada alay konusu oldu.





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Ceza Hukukçusu Ersan Şen Sözcü TV'de 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İktidarın başarılı yönettiği için seçimi kazandığını anlatan Şen, "Yüzde 4 buçuk fark ne demek biliyor musun? Git kendini göm bir yere. Dolaşma ortalıkta. Gözüme gözükme. Evinden çıkma. Anlatma bana, hiçbir inandırıcılığın yok. Gençlerin ümitlerini ellerinden aldın. Her şeyi aldın onlardan şimdi neyin kavgasını veriyorsun?" ifadelerini kullandı. Seçim öncesi anketler üzerinden Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını empoze eden yorumcu ve gazetecilere de seslenen Şen, "O dönemde şakşakçılık yapanların eleştirilerine şimdi çok kızıyorum. Neredesin yüzde 60 ile yüzde 55 ile kazanacağız diyenler. Bir göreyim boylarının ölçülerini çıksınlar. Bu ülkede siz, utanmadan yüzde 60 ile Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanacağını söyleme öngörüsüzlüğünde bulundunuz. Yazık, ayıp. Milletle dalga geçtiniz." diye konuştu.



#CHP
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#sosyal medya
19 dakika önce
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