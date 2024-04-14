CIA Başkanı arabuluculuk etmesini istedi: İran-İsrail krizi parlayınca MİT Başkanı Kalın’ın kapısını çaldı

Amerikalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünkü görüşmede, Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.