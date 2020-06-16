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Gündem Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı Bu benim kullandığım cipimden daha iyi
BURSA

Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı

Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı: Bu benim kullandığım cipimden daha iyi

Bursa’da koronavirüs sürecinde evde geçirdikleri zamanı değerlendiren ikiz kardeşler Özkan ve Durmuş Çalışkan (60), tekne motoru kullanarak, 3 tekerlekli çöl aracı yaptı. İkiz kardeşler, 50 kilometre hıza ulaşan araca 'Örümcek' ismini verdi. Durmuş Çalışkan, "Bu benim kullandığım cipimden daha iyi. Geziyorum, balık tutmaya gidiyorum. Tek kişilik. Bunu uzatıp 2 kişilik yapacağım. 15 liralık yakıt ile uzun süre geziyorum." dedi.

Haber Merkezi DHA
Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için çöl aracı yaptı.
Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için çöl aracı yaptı.

Bursa İnegöl'de yaşayan ikizler Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için 3 tekerlekli çöl aracı yapmaya karar verdi. Çalışkan kardeşler, hurdacılardan topladıkları malzemeler ve tekne motoruyla 2,5 aylık sürede kendi tasarımları olan aracı üretti.

Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için çöl aracı yaptı.

50 kilometre hıza ulaşan araç, 3 litre kapasiteli bir depo benzinle toplam 100 kilometre yol alabiliyor. İkiz kardeşler, yapımında kullanılan yaylar, lastikler ve zorlu şartlarda devrilmeden gidebilme özelliğinden yola çıkarak, araca 'Örümcek' ismini verdi.

Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için çöl aracı yaptı.

'BU ARACI YAPMAK HAYALİMDİ'

Aracın malzemelerini topladıktan sonra planlarına göre başladıklarını belirten Durmuş Çalışkan, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Benim kafamda böyle bir hayal vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da evde kalınca oldukça zamanım oldu. Teknemin motorunu söktüm. Aracın tamamı toplama malzemelerden oluşuyor. Arkadaşlarımın hurda araçlarından aldığım malzemeleri bir araya getirdim. Aracımın lastiklerini hurdacıdan aldım.”

Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için çöl aracı yaptı.

'HER ŞEYİYLE BENİM TASARIMIM'

Aracın 50 kilometre hıza ulaştığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Aracım tamamen benim tasarımım. Bunun daha da gelişmiş halini yapacağım. Bu benim kullandığım cipimden daha iyi. Geziyorum, balık tutmaya gidiyorum. Tek kişilik. Bunu uzatıp 2 kişilik yapacağım. 15 liralık yakıt ile uzun süre geziyorum."

Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için çöl aracı yaptı.

Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı: Bu benim kullandığım cipimden daha iyi
FOTOĞRAF 8
Title
Bursa İnegöl'de yaşayan ikizler Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için 3 tekerlekli çöl aracı yapmaya karar verdi.
Title
Çalışkan kardeşler, hurdacılardan topladıkları malzemeler ve tekne motoruyla 2,5 aylık sürede kendi tasarımları olan aracı üretti.
Title
50 kilometre hıza ulaşan araç, 3 litre kapasiteli bir depo benzinle toplam 100 kilometre yol alabiliyor.
Title
İkiz kardeşler, yapımında kullanılan yaylar, lastikler ve zorlu şartlarda devrilmeden gidebilme özelliğinden yola çıkarak, araca 'Örümcek' ismini verdi.
Title
Aracın malzemelerini topladıktan sonra planlarına göre başladıklarını belirten Durmuş Çalışkan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Benim kafamda böyle bir hayal vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da evde kalınca oldukça zamanım oldu. Teknemin motorunu söktüm. Aracın tamamı toplama malzemelerden oluşuyor. Arkadaşlarımın hurda araçlarından aldığım malzemeleri bir araya getirdim. Aracımın lastiklerini hurdacıdan aldım.”
Title
​Aracın 50 kilometre hıza ulaştığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:
Title
Aracım tamamen benim tasarımım. Bunun daha da gelişmiş halini yapacağım. Bu benim kullandığım cipimden daha iyi. Geziyorum, balık tutmaya gidiyorum. Tek kişilik. Bunu uzatıp 2 kişilik yapacağım. 15 liralık yakıt ile uzun süre geziyorum.
Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı: Bu benim kullandığım cipimden daha iyi
Bursa'da koronavirüs sürecinde evde geçirdikleri zamanı değerlendiren ikiz kardeşler Özkan ve Durmuş Çalışkan (60), tekne motoru kullanarak, 3 tekerlekli çöl aracı yaptı. İkiz kardeşler, 50 kilometre hıza ulaşan araca 'Örümcek' ismini verdi. Durmuş Çalışkan, "Bu benim kullandığım cipimden daha iyi. Geziyorum, balık tutmaya gidiyorum. Tek kişilik. Bunu uzatıp 2 kişilik yapacağım. 15 liralık yakıt ile uzun süre geziyorum." dedi.
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