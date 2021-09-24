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SİVAS

Çiftçi sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yetkililerden yardım bekliyoruz

Sivas’ta bir çiftçi sabah uyandığında hayatının sokunu yaşadı. Devlet desteği ile aldığı koyunlardan 13’ünün kurtlar tarafından telef edildiğini görünce kara kara düşünmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
Çiftçi sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yetkililerden yardım bekliyoruz
Çiftçi sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı.

Sivas’ta bir çiftçi sabah uyandığında hayatının sokunu yaşadı. Devlet desteği ile aldığı koyunlardan 13’ünün kurtlar tarafından telef edildiğini görünce kara kara düşünmeye başladı.

13 KOYUN TELEF OLDU

Sivas’ın Arpayazı köyünde yaşayan Şaşmaz ailesi 5 yıl önce devletten kredi desteğiyle koyun aldı. Aile koyunları köyde bulunan evlerinin arkasındaki ahırında bakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde ahırın içerisine kurtlar girdi. Kurtlar ailenin 13 koyununu parçalayarak telef etti.

ŞOK MANZARA

Sabah uyandığında ahıra giren Burak Şaşmaz ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Koyunlarını parçalanmış halde bulan Şaşmaz neye uğradığını şaşırdı. Yaklaşık 25 bin lira arasında zararı olan aile devlet büyüklerinden destek bekliyor.


Burak Şaşmaz, sabah uyandığın bu manzara ile karşılaştığını belirterek, “Yaklaşık 5 yıldır babamla bu işi sürdürüyoruz. Devletten kredi ile başladık. 86 adet damızlık koyun aldık. Her sene ödemelerimiz var. Dün akşam saatleriydi koyunu içeri aldık. Sabah uyandığımızda manzara bu şekildeydi. 13 tane koyunumuzu kuzularla beraber telef etti. Her yerden girmiş olabilir. Tek bir tane kurt gelmemiş görüldüğü üzere. Paramparça olmuş hayvanlar. Maddi değeri her sene ödediğimiz kredi kadar var, 20-25 bin lira arasında” dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Şaşmaz, yetkililerden yardım beklediğini söyleyerek, “Karnında kuzusu olanlarda var. Onlarda öldü. Doğal olarak karnındaki kuzusu da öldü. Büyük emekler sarf ediyoruz. Geceyi gündüze katıyoruz. Üretmek için uğraşıyoruz. Üretmek için uğraşırken ahıra girdiğimiz bu manzara ile karşılaştığımız zaman neler hissettiğimizi size açıklayamayız. O anı yaşamak lazım. Çünkü kuzularımızı bile elle büyüttüğümüz için onları ölü bir vaziyette görmek iyi olmuyor tabi. Üretmek için uğraşırken bir anda bu görüntü ile karşılaşıyoruz. O yüzden devlet büyüklerinden, Valimiz Salih Ayhan’dan ve diğer devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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