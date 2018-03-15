ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Çiftlik Bank vurguncusunun imam hatipli olduğu yalanına sert tepki Çiftlik Bank vurguncusunun imam hatipli olduğu yalanına sert tepki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın imam hatipli olduğunu öne sürülmesine tepki gösterdi. Bekiroğlu, yapılan bu haberlerin 28 Şubat döneminde yapılanlara manipülasyonları çağrıştırırcasına mütedeyyin insanları zan altında bırakacak kasıtlı yapıldığını belirterek kınadı.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 19:00 Son Güncelleme: 15 Mart 2018, 19:21 Yeni Şafak