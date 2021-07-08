Çiftlik Bank'ın kurucusu olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.
- Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
"Mağdurların paralarını ödeyeceğim"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Öte yandan Aydın ilk ifadesinde mağdurların tüm paralarını ödemek istediğini söylemişti.