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ANKARA

Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

Ankara’da, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Partinin görüntülerine ulaşırken, olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti.
Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti.

Olay, nisan ayında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti.

Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti. Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti.

Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti.

Görev yerleri değiştirildi

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. Hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

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