Gündem Çiftlikten kaçan yarış atları trafiği birbirine kattı
MALATYA

Malatya'da çiftlikten kaçan yarış atları yolda kazaya neden oldu

Çiftlikten kaçan yarış atları trafiği birbirine kattı

Malataya'da bir çiftlikten kaçan 50 at ve tay karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen 2 otomobilin çarptığı 3 tay telef olurken 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı
Otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı
Çiftlikten kaçan yarış atları şehirler arası yolda trafiği birbirine kattı
Çiftlikten kaçan yarış atları şehirler arası yolda trafiği birbirine kattı
Çiftlikten kaçan yarış atları şehirler arası yolda trafiği birbirine kattı
Çiftlikten kaçan yarış atları şehirler arası yolda trafiği birbirine kattı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı. 2 araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden olan taylardan 3’ü ise telef oldu.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTILAR

Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı. Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Malatya'da atlara çarpan bir araç.


Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken Malatya-Kayseri karayolun da trafik kontrollü olarak sağlanabildi. Karanlıkdere mevkisinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken telef olan atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA
Kazada telef olan atlar.

DHA
Kazada telef olan atlar.
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