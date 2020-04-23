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Gündem Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı İlk iş eşyalarını aldılar
VAN

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı: İlk iş eşyalarını aldılar

Van’dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.

Haber Merkezi DHA
Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı.
Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı.

Van’dan Bahçesaray ilçesine Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.

DHA
Çığ altında kalan minibüs 3 ay sonra ortaya çıktı.

KALAN EŞYALARI ALDILAR

  • Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.

Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Bir çok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

DHA
Minibüse ulaşan yolcular eşyalarını aldılar
  • Öte yandan yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.

Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı: İlk iş eşyalarını aldılar
FOTOĞRAF 8
Title
Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.
Title
Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.
Title
Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Bir çok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz dedi
Title
Öte yandan yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.
Title
Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.
Title
Title
Title
Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı: İlk iş eşyalarını aldılar
Van'dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.


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