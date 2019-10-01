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İSTANBUL

Çin Başkonsolosluğu önünde eylem: Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün

Çin Başkonsolosluğu önünde eylem: Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün

Doğu Türkistan Maarif Ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan "Doğu Türkistan'da ikinci bir Endülüs hadisesinin yaşanmaması için BM ve İslam İşbirliği Teşkilatını göreve çağırıyoruz. Gayriresmi rakamlara göre 5-6 milyonu aşkın insanımız sözde 'meslek edindirme kampları' adı altında toplama kamplarında asimilasyona maruz bırakılıyor. Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Çin’in Doğu Türkistan’ın işgalinin 70. yıldönümü nedeniyle Çin Başkonsolosluğu önünde açıklama yapıldı.
Çin’in Doğu Türkistan’ın işgalinin 70. yıldönümü nedeniyle Çin Başkonsolosluğu önünde açıklama yapıldı.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Tarabya'daki Çin Konsolosluğu önünde "Doğu Türkistan'ın işgalinin 70. yılı" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Hidayet Oğuzhan, 1 Ekim 1949 tarihinin Doğu Türkistanlılar için kara ve talihsiz bir gün olduğunu anlatarak, "Bugün hür ve bağımsız vatanımız Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilişinin 70. yıl dönümüdür. Bugün öz vatanımızda esaret altında yaşamak zorunda kaldığımız kara tarihin başlangıcıdır. Çin devletinin bayram olarak kutladığı ve bizim için dün olduğu gibi bugün de yas ve matemin devam ettiğini hatırlatan kara bir gündür bugün." ifadelerini kullandı.

DHA
Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Tarabya'daki Çin Konsolosluğu önünde 'Doğu Türkistan'ın işgalinin 70. yılı' dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

2016 yılının mart ayından bu yana Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmelerin insanlık adına utanç verici bir hal aldığını dile getiren Oğuzhan, "Doğu Türkistan'da 6 milyon insanımız toplama kamplarında her türlü zulüm, işkence, kültürel yozlaştırma ve dinden uzaklaştırmaya maruz bırakılmıştır. Bu iki sene içerisinde çok sayıda akademisyen ve dini alimlerimiz oralarda şehit edilmiştir." dedi.

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"BM ve İslam İşbirliği Teşkilatını göreve çağırıyoruz"

  • Oğuzhan, demokrasi, insan hakları savunucularına, uluslararası kurum ve kuruluşlara seslenerek, "Doğu Türkistan'da ikinci bir Endülüs hadisesinin yaşanmaması için BM ve İslam İşbirliği Teşkilatını göreve çağırıyoruz. Gayriresmi rakamlara göre 5-6 milyonu aşkın insanımız sözde 'meslek edindirme kampları' adı altında toplama kamplarında asimilasyona maruz bırakılıyor. Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün." değerlendirmesini yaptı.

DHA
'Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün' açıklaması yapıldı.

Oğuzhan, Türkiye, Japonya, BM, AP ve ABD gibi ülkelerin Doğu Türkistan'da yaşananlara karşı bir duruş sergilediğini buna karşın İslam dünyasının sessizliğini korumaya devam ettiğini dile getirdi.

Tarabya'daki Çin Konsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan", "Türkistan bizimdir bizim kalacak", "Mazlumlar burada insan hakları nerede", "Sincan değil Doğu Türkistan", "70. yıl zulmün sonu olacak", "Hak, hukuk, adalet Türkistan'a hürriyet", “35 milyon Müslüman kan ağlıyor, ses ver!" şeklinde slogan attı.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler dağıldı.

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