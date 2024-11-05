Çınarönü’nde yeni yaşam başladı

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz ay anahtar teslimi gerçekleştirdikleri Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu. Mollaarap Mahallesi’nde yaşanan heyelan sonrası bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle evlerinden tahliye edilen mahalle sakinlerinden olan İnal ailesi taşıma usulü ile Çınarönü’ndeki yeni evlerine kavuştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çınarönü Mahallesi’nde inşa ettikleri 262 konuttan oluşan Çınarönü Rezerv Alan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerine yerleşen Mükerrem İnal’ın evine de konuk oldu.





TEK KÂRIMIZ GÖNÜLDEN EDİLEN DUA

Söz verdikleri gibi yaklaşık 2 yıllık süre zarfında sağlam, güvenli konutlar inşa ederek vatandaşları taşıma usulü ile yeni evlerine yerleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şöyle konuştu: "Evlerinden tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizi Çınarönü Mahallesi'nde tamamladığımız konutlara yerleştirdik. Bizim tek kârımız gönülden edilen bir dua. Hemşehrilerimizin gözlerinin içindeki parlama bizi motive ediyor. İlçeye kazandırdığımız depreme dayanıklı, modern yapı ve yaşam alanlarıyla Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz."





YAŞAM STANDARTI YÜKSELECEK

Kentsel dönüşümün Yıldırım için bir tercihten ziyade zorunluluk olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: "Yıldırım’da süregelen plansız büyüme ve çarpık yapılaşmanın beraberinde getirdiği sorunları ortadan kaldırmanın tek yolu kentsel dönüşümdür. Yıllardır devam eden süreçte güvensiz, sosyal alanları yetersiz, ulaşım aksları yetersiz bölgelerimizi, güvenli konutlar, yaşam standartları yüksek, ulaşım ağı gelişmiş, ortak kullanım alanları ile desteklenmiş, yaşam alanları oluşturmak zorundayız."





30 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Her şeyden önce yapılan çalışmalarda depremi göz önünde bulundurmakz gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "İlçemizin 26 farklı noktasında gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız mevcut. Hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle 5 yıllık görev süremiz içinde 30 bin konutu dönüştürerek hemşehrilerimizi bu güvenli şemsiye altına almaktır."





262 konut 8 ticari bina var

Çınarönü Rezerv Alan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 20 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 262 konut ve 8 ticari birimin yanı sıra 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik teknopark alanı bulunuyor.











