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Cinayet gibi kaza: Alkollü sürücü 10 yaşındaki Ümit'i hayattan kopardı

Edirne’nin İpsala ilçesinde A.S, otomobille önce minibüs durağına ardından yol kenarındaki 10 yaşındaki Ümit Azgın'a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Cinayet gibi kaza: Alkollü sürücü 10 yaşındaki Ümiti hayattan kopardı
Ümit Azgın 10 yaşındaydı.

Korkunç kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 22 LM 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafından duran Ümit Azgın’a çarptı. Kazada Azgın, ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ümit Azgın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S’nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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