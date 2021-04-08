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İSTANBUL

Cinayet gibi kazada tutuklama: Moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

Üsküdar'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 30 bin lira güvence bedeli ödemesi şartıyla serbest bırakılan sürücü Onur E, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. Şüpheli sorgusunda, olay sırasında alkollü olmadığını öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Cinayet gibi kazada tutuklama: Moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi
Onur E, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olayda, cadde üzerindeki bir iş yerine evrak götüren Serdar Gökhan Bedir'e (35) hafif ticari araç çarptı.

Serdar Gökhan Bedir, kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü Onur E. ve araç içindeki diğer şahıslar kısa sürede yakalandı.

  • Araçtaki şahıslardan birisi ifadesinde sahilde alkol aldıklarını belirtti.

30 BİN LİRA GÜVENCE BEDELİNE İTİRAZ

Adliyeye sevk edilen Onur E., 30 bin lira güvence bedeli ödemek şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Onur E., bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli ifadesinde, “Pişmanım, olay pazar günü meydana geldi. Olay sırasında alkol almadım, bir gün önce alkol aldım. Arkadaşıma ambulansı aramasını söyledim, polisler geldiğinde ben olay yerindeydim. Salıverilmemi talep ediyorum" dedi.


  • Onur E., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza değil cinayet: Üsküdar’da moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında
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