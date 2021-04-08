Cinayet gibi kazada tutuklama: Moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ABD açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda. Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.