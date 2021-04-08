Cinayet gibi kazada tutuklama: Moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

Geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olayda, cadde üzerindeki bir iş yerine evrak götüren Serdar Gökhan Bedir'e (35) hafif ticari araç çarptı.
Serdar Gökhan Bedir, kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü Onur E. ve araç içindeki diğer şahıslar kısa sürede yakalandı.
- Araçtaki şahıslardan birisi ifadesinde sahilde alkol aldıklarını belirtti.
30 BİN LİRA GÜVENCE BEDELİNE İTİRAZ
Adliyeye sevk edilen Onur E., 30 bin lira güvence bedeli ödemek şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Onur E., bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "ALKOLLÜ DEĞİLDİM"
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli ifadesinde, “Pişmanım, olay pazar günü meydana geldi. Olay sırasında alkol almadım, bir gün önce alkol aldım. Arkadaşıma ambulansı aramasını söyledim, polisler geldiğinde ben olay yerindeydim. Salıverilmemi talep ediyorum" dedi.
- Onur E., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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