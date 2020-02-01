Gündem Çinden gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak
ANKARA

Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak

Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ve içindeki malzemeler, Ankara'da Etimesgut'ta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.

Haber Merkezi AA
Çin'deki vatadaşları getirecek uçak
Çin'deki vatadaşları getirecek uçak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.

ASKERİ HAVAALANINA İNECEK

  • MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi Türkiye'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

DHA
Koca Yusuf'a arındırma işlemi uygulanacak.

Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemi yapılmak üzere hazırlıklar yapıldı.

Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemi yapılmak üzere hazırlıklar yapıldı.

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