Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir: Ekipler özel kıyafet giydi

İstanbul’da Çinli turist ve eşi, domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı. İki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

PERSONELLER ÖZEL KIYAFET GİYDİ

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

İHA Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İHA Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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