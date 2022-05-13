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Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon

Muğla'da, 2'si polis 5 şüpheli, polis yeleği giyip, İstanbul'da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenledi. 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ile 45 bin liranın gasbedildiği olayda, ikisi polis 5 şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon
Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan Erkan Selimoğlu, iddiaya göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli polis memuru arkadaşı 'Pinti' lakaplı Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı.

Selimoğlu'nun 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz' teklifini kabul eden Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile de fikir alışverişinde bulundu.

Teknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden 4 kişi, Küçükçekmece’de buluştukları Erkan Selimoğlu ile plan yaptı. Polis memurları Emin Yıldırgan ve Beytullah Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi.

  • Çinli turistlerin kaldığı villaya, sahte operasyon düzenleyen 5 kişi, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU


İhbar üzerine adrese giden, Çinli turistlerin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. İstanbul'a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.


  • Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL'nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.

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GÜNDEM
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Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
FOTOĞRAF 6
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Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir sitede meydana geldi.<br><br>İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye geldi.
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BİNANIN TERASINA ATTI<br><br>İstanbul’a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü’nde bir siteden ev tuttu. <br><br>Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı.<br><br>Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.
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KARGA İSTİLASINA UĞRADI<br><br>İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. <br><br>Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. <br><br>Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi.
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POLİS İNCELEME BAŞLATTI<br><br>İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. <br><br>Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, A.K.M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı. <br><br>Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
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SERBEST BIRAKILDI<br><br>Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.
Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
Beylikdüzü'nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Bir grup karga sürüsü terasa atılan bebeğin cansız bedeninin üzerine toplanınca korkunç olay ortaya çıktı.


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