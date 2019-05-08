Cinnet getiren güvenlik korucusu eşini ve oğlunu öldürdü

Karlıova'da güvenlik korucusu Ömer D. (30), Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde eşiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Cinnet getiren Ömer D. tabancayla eşi Songül (24), çocukları Fatih (3), Efekan (1) ve Yusuf D.'yi (6) yaraladı.
Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Songül Dinler ve oğlu Efekan D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan çocukları Fatih ve Yusuf Dinler ise buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olan Ömer D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.