Cinsel saldırıdan yargılanan HDP'li Çelik'in beraat kararına itiraz

HDP’li Tuma Çelik’in ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı davadan beraat etmesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Kamışlık’ın imzasını taşıyan itiraz dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

İtiraz dilekçesinden: Karar usül ve yasalara aykırı

“Sanığın milletvekili olması ve mevcut statüsü, suçun işleniş biçimi, suç konusu önemi, suçun işlendiği yer ve zaman, olayın oluşuna ve sanığın kastının yoğunluğuna göre sanık hakkında mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat şeklinde karar verilmişse de ilgili karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz.”

Mağdur kadının avukatı olayı Yeni Şafak'a anlatmıştı

Mağdur D.K’nın Avukatı Adile Gürbüz, Yeni Şafak’a yaşanılan olayı şöyle anlatmıştı: Tuma Çelik, yerel seçim kapsamında ev ziyareti yaparken mağdure ile tanıştı. Hanımefendiye ‘Amca kızı sen de gel bizimle çalış’ diye teklifte bulunuyor. Hanımefendi de ‘Benim sorunlarım var katılamam zaten siyasi tecrübem de yok’ diyor.

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Bu cevaptan sonra sana yardımcı olacağım diyerek iletişim bilgilerini alıyor. 1 hafta sonra da ‘gel görüşelim ailevi meselenizi çözelim’ diyerek bir derneğe davet ediyor. Hanımefendi verilen adrese gidiyor. Dernek adresi olarak verilen yer bir apartman dairesi. İçeri giriyor, ‘Arkadaşlarınız nerede’ diye soruyor, ‘Onlar başka bir yerde, gelirler’ yanıtını alıyor. Tuma Çelik, hanımefendiye kahve ikram ettikten sonra saldırıyor.

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