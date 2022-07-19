Gündem Çırağan Caddesinde ağaç katliamı yapan İBB Yeni ağaçlar dikilecek sözünü tutmadı
İSTANBUL

Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü tutmadı

Geçtiğimiz aylarda Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını hastalık olduğu gerekçesiyle izin almadan kesen İBB, büyük tepki çekmişti. Ağaç katliamı yapan İBB, kökünden kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini açıklamıştı. Ancak İBB, aylar geçmesine rağmen kesilen ağaçların yerine yenisini dikmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çırağan Caddesinde ağaç katliamı yapan İBB Yeni ağaçlar dikilecek sözünü tutmadı
İBB tarafından kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını hastalık olduğu gerekçesiyle kesmişti.

Bununla yetinmeyen İBB, Çırağan Sarayı yolu üzerinde kesilen çınar ağaçlarının köklerinin üzerine bir de beton dökmüştü. Skandal gelişmenin ardından ağaçları kesmeden önce Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin almayan İBB'ye idari para cezası verildi.

"YENİSİNİ DİKECEĞİZ" SÖZÜ YALAN OLDU

Ağaçları kurtarmak yerine kesmeyi tercih eden İBB, büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından İBB tarafından yapılan açıklamada kesilen ağaçların tedavi edilemez olduğu öne sürüldü. İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş’taki kanserli, gövdesi kurumuş, içi çürümüş, tedavi edilmez durumdaki devrilme tehlikesi olan ağaçların yerine yenilerini dikiyoruz. Hastalığın sağlıklı ağaçlara sıçramasını engelliyoruz. Bölgeye 100'ün üzerinde yeni ağaç dikeceğiz"

Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini açıklayan İBB, bu sözünü de tutmadı. Çırağan Caddesi'nde kökünden kesilen ağaçların yerinin hala boş olduğu görüldü.

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