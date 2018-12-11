Cizre’nin tarihini çinilere işliyorlar

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan kursta 75 kadın çinicilik sanatını öğreniyor. İlçenin tarihi mekanlarından biri olan ve 2. Abdulhamit tarafından yapılan Hamidiye Kışlası’nda hizmet veren Gençlik Merkezi’nde “Çini Sanatı Çini Üretme ve İstihdam Projesi” kapsamında açılan çinicilik kursunda 75 kadın, ilçenin tarihi mekanlarını çinilere işliyor.

HEM İŞ HEM TANITIM

Kadınlar, kurs sayesinde hem iş sahibi olmayı hem de ilçenin tanıtımını gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlçenin tarihi Kırmızı Medrese, İsmail Ebul-iz’in filli saati, Yafes Köprüsü, Hz. Nuh Camisi, Ulu Cami, burçlar ve İkiz Ejderler figürlerin kabartmalara çinilere işleyen kadınlardan 13’ü 8 aylık eğitimin ardından usta öğretici konuma geldi. Merkez Müdürü Nurettin Kömür, yaptığı açıklamada, gençlerin talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, merkezde tiyatro, resim ve müzik dalında çeşitli kurslar verildiğini, açılan çinicilik kursuna da 75 kadının devam ettiğini söyledi.

HUZUR İSTİHDAMA KATKI SAĞLADI

Proje ile kalifiye eleman yetiştirerek, istihdama katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Nurettin Kömür, ilçenin tarihi mekanlarını da çinilere işleyerek tanıtımına katkı sağlamak istediklerini belirtti. Bölge çok sıkıntılı bir dönem atlattı. Huzurun gelmesiyle artık bölgenin terörle değil tarihiyle, kültürüyle, başarılarıyla anılmasını istiyoruz diyen Kömür, bunun için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.