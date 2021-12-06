Çobanlık yaparken çöpten bulduğu kitap hayatını değiştirdi.

Elazığ’ın tanınmış iş adamlarından Hanifi Batı’nın çocukken zorlu geçen hayatı, çöpten bulduğu bir kitapla değişti. Küçük yaşta annesini kaybeden, çobanlık yapan babası tarafından büyütülen Hanifi Batı, çöpten bulduğu kitaptan etkilenerek okumaya merak saldı.

OKUMAYA MERAK SARDI

Batı’nın okumaya olan ilgisi ve sevgisi, onu Elazığ’da ve ülke genelinde tanınmış bir kitapçı yaptı. Batı, gençliğinde çeşitli ilerde çalışarak 32 yaşında ağabeyine ait olan tarlayı satarak kitap dükkanı açmaya karar verdi. 41 yıllık kitapçılık hayatında çeşitli başarılara imza atan Batı, 2017 yılında Yayıncılar Birliği tarafından yılın kitapçısı ödülünü aldı. Günümüzde modern ve büyük 3 şubeyle hizmetlerine devam ededen Batı, kitap alamayanlara ücretsiz ve iadeli kitap vererek, herkesin kitap okuması için uygun fiyatlı ve taksitli kitap satışı imkanı sağlıyor. Okullara kitap vermeye gayret eden Batı, 3 tane okulda kütüphane açtı.

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KİTAP OKUMAK BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Çöpten bulduğu kitabın hayatında bir dönüm noktasını olduğunu ifade eden Hanifi Batı, “Hem okula giderek hem de babama yardım ederek, çobanlık yaparak büyüdüm. Okulu bitiremedim, ondan sonra çiftçiliğe başladım. 12-13 yaşlarında çöpten elime bir kitap geçince kitabı okudum ve bitirdim. Kitap okumak bana çok cazip geldi, beni çok etkiledi. Daha sonra imkansızlıklar olmasına rağmen nerede bir kitap, gazete parçası, bir yazı bulsam hemen okumaya gayret eder, okurdum, araştırırdım. Bu kitap benim hayatımı değiştirdi. Hep öğrenmeye gayret ettim. Cem Sultan adında bir kitap buldum. O kitaptan sonra sürekli okudum, sürekli okuyarak kendimi geliştirmenin yolunu aradım. Onun için işsiz devam etmeme rağmen uzun bir süre bu beni kitapçılığa sevk etti. Kitapçılığı 32 yaşında rahmetli ağabeyimin küçük bir arsasının satışı ile başladım. Ben kitapçılığı seviyordum ve isteyerek yapıyordum. Kitapçılık, sıradan kitap alıp satma meselesi değildi. Ben orada insanlara nasıl faydalı olabilirim, nasıl okuma alışkanlığı geliştirebilirim? Üniversiteli ve diğer arkadaşlarla sürekli toplantı ve sohbetler, kitap okumaları benzeri şeyler yaptık ve yaptırdık” dedi.

"1-2 LİRAYA KİTAP SATTIM"

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Kitap yardımına önem verdiğini belirten Batı, "2017 yılında Yayıncılar Birliği tarafından yılın kitapçısı ödülünü aldım. Yazıhanem kitap dolu, gelen gidene veriyorum. Okullara kitap vermeye gayret ediyorum. 2-3 tane okulda kütüphane açtım. 10-12 yıl önce herkes okusun diye bir kitap fuarı yaptım. Özel bir çalışma ile 1-2 liraya kitap sattım. Elazığ’da 1 yılda 600 bin civarında kitap sattım. Okumak için bahane aramak yerine ne yapabileceğimizi, okumayı nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünsek, kesinlikle kitap okumadan edemeyiz. İnsan okudukça da keyif, zevk ve mutluluk alıyor. Kitaptan daha güzel bir arkadaş yok. Kitaptan daha güzel bir dost bulamazsın” diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Bursa’da dede mesleği olan aktarlığı uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Taner Esin, ‘’Damla sakızı bize Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan geliyor, ismini de zaten buradan alıyor. Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor. Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün. Sağlığa başlıca faydaları ise astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor’’ dedi Damla sakızının uçak yolculuğunda kulakların tıkanmaması için kullanıldığını söyleyen aktar Taner Esin, ‘’Uçağa binenler, basınç farkından dolayı kulakları tıkanmasın diye kullanıyor. Damla sakızını dövüp, balla beraber karıştırdığınızda ise mide hastalığı olan reflüye çok iyi geliyor. Hoş kokusu ve aromasından dolayı ise gıda ürünlerinde kullanılıyor. Bu kıymetli ürünün kilosu ise 3500 lira. 100 gramlık paketi 350 lira. 10 gramlık paketini ise vatandaşlara 35 liradan satıyoruz. Ülkemizde İzmir Çeşme’de ağaçları var ve yetişiyor, ama bu ürün bize Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan geliyor’’ diye konuştu. Faydaları saymakla bitmiyor: Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi kilosu 3 bin 500 lira Kilosu 3500 liraya satılan damla sakızının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Damla sakızı, tabiattaki en kuvvetli antiseptik içeriğe sahip ve enfeksiyonla mücadelede birebir etkili. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) kaporta-boya ustası olan Semih Çakmak'ın elinde eski klasik araçlar adeta ikinci baharını yaşıyor. Kendine özgün tasarımıyla eski model araçları yeni baştan dizayn eden Çakmak'ın yaptığı araçlar herkesin beğenisini kazanıyor. Geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra atıl araçları yeni baştan tasarlamaya heves eden Samet Çakmak şehir dışından yoğun talep alıyor. \"Yıllardır devam eden tutku\"<br><br>Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, \"Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın. Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez\" dedi. \"Klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum\"<br><br>Şehir dışından yoğun talep aldığını belirten Çakmak, \"Klasik araba bugün çoğu kişinin yönelmediği, esnafın yapmam dediği araba. Biz bu işe heves ettiğimiz için elimden geldiğince bu klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çok şükür bu işi yapıyoruz. Biz bu işe başladıktan sonra internet olayı ilerleyince sosyal medyaya yöneldik. Sosyal medyada çoğu yerlerde paylaşım yaptık. İnsanlar beğeniyor. Şehir dışından aşırı derecede bir talep var. Biz mutluluğumuzu insanlara yansıtıyoruz, insanlar da bize araçlarını bırakıyor. Araçları bittikten sonra da bu mutluluğa hep beraber ortak oluyoruz. Anahtar teslimi durumlarda motoru, elektriği, döşemesi bu yaklaşık 6 aydan fazla zaman alabilir. Biz kaporta-boya işinde çalıştığımız için elimizden geldiğince erken vakitte araç sahibine teslim etmek istiyoruz\" diye konuştu. Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor: Türkiye'nin dört bir yanından onu arıyorlar Samsun'da 15 yıllık kaporta-boya ustası, eski atıl durumdaki klasik araçları sıfırdan tasarlıyor. Kendine özgün tasarımıyla klasik araçlara ikinci baharını yaşatan ustaya Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor.



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