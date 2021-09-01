Gündem Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi Sosyal medyadan tepki yağdı
İSTANBUL

Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi: Sosyal medyadan tepki yağdı

Küçükçekmece'de bir kadın çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, videoyu çeken Talha Çetin, " İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Sosyal medyaya attım, ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

Haber Merkezi DHA
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi: Sosyal medyadan tepki yağdı
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdirdi.

Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Talha Çetin, isimli kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.


"İNSANLAR BOĞAZINA BAĞLANMIŞ DİYE YANLIŞ ANLADI"


Görüntüyü çeken ve paylaşan Talha Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

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