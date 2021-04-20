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Gündem Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba Oğlumu istiyorum diye bizi tehdit ediyorlar
VAN

Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: Oğlumu istiyorum diye bizi tehdit ediyorlar

Van’da 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Tahsin Ertaş, çocuğuna kavuşmak için verdikleri mücadeleden dolayı tehdit edildiklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: Oğlumu istiyorum diye bizi tehdit ediyorlar
Ertaş ailesi, 7 yıldır evlat hasreti çekiyor.

Van’ın Çatak ilçesinde yaşayan ve her hafta HDP il binası önüne kadar yürüyüş yapıp çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Vanlı ailelerden Ertaş ailesi, oğlu Yusuf’un geri verilmesini istiyor.

Artvin Hopa’da üniversite 3’üncü sınıfta okuyan oğlu Yusuf Ertaş’ın 2014 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden acılı aile, 7 yıldır evlatlarının hasretini çekiyor.

Acılı baba Tahsin vErtaş, "7 yıldır çocuğum kayıptır. Ben bunu HDP’den istiyorum. Artvin Hopa’da okuyordu. Üniversite 3’üncü sınıftaydı. O günden bu yana sağ mı, ölü mü bilmiyorum” dedi.


Konuşmasında oğlunun teslim olması için çağrıda bulunan Ertaş, “Oğlum gel Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim ol. Ben hastayım. Allah rızası için gel, ben seni özlemişim” ifadelerini kullandı.

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"Sadece oğlumu istiyorum"

Oğlunun efendi birisi olduğunu ve bunu herkesin de bildiğini belirten Ertaş, “Allah şahittir, ben bunu ondan beklemiyordum. Ama kafasını yıkadılar. Kandırıp götürdüler. Bizler köye gidip geliyoruz. Hiçbir tadı yok. Biz tehlikeye giriyoruz, bizi tehdit ediyorlar. Sadece HDP’den çocuğumuzu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bizi tehdit etmesinler. Kimseye bir şey dememişim. Sadece oğlumu istiyorum” diye konuştu.

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Diyarbakır'da çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de de bugün 5'inci kez eylem yapıldı. Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. HDP'liler ise yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı.


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