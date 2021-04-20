Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: Oğlumu istiyorum diye bizi tehdit ediyorlar

Van’ın Çatak ilçesinde yaşayan ve her hafta HDP il binası önüne kadar yürüyüş yapıp çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Vanlı ailelerden Ertaş ailesi, oğlu Yusuf’un geri verilmesini istiyor.

Artvin Hopa’da üniversite 3’üncü sınıfta okuyan oğlu Yusuf Ertaş’ın 2014 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden acılı aile, 7 yıldır evlatlarının hasretini çekiyor.

Acılı baba Tahsin vErtaş, "7 yıldır çocuğum kayıptır. Ben bunu HDP’den istiyorum. Artvin Hopa’da okuyordu. Üniversite 3’üncü sınıftaydı. O günden bu yana sağ mı, ölü mü bilmiyorum” dedi.



Konuşmasında oğlunun teslim olması için çağrıda bulunan Ertaş, “Oğlum gel Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim ol. Ben hastayım. Allah rızası için gel, ben seni özlemişim” ifadelerini kullandı.

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"Sadece oğlumu istiyorum"

Oğlunun efendi birisi olduğunu ve bunu herkesin de bildiğini belirten Ertaş, “Allah şahittir, ben bunu ondan beklemiyordum. Ama kafasını yıkadılar. Kandırıp götürdüler. Bizler köye gidip geliyoruz. Hiçbir tadı yok. Biz tehlikeye giriyoruz, bizi tehdit ediyorlar. Sadece HDP’den çocuğumuzu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bizi tehdit etmesinler. Kimseye bir şey dememişim. Sadece oğlumu istiyorum” diye konuştu.

GÜNDEM Evlat Nöbeti Van'da: Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu

OYNAT 00:48 Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemek için yüksek sesle müzik çaldı Diyarbakır'da çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de de bugün 5'inci kez eylem yapıldı. Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. HDP'liler ise yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı. BiP'te paylaş

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