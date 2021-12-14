Çocuğu olmuyor diye eşini pompalı tüfekle öldürdü

Yaşadıkları tartışma sonrası eşini öldüren Ömer Sancar'ın (27) ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde "Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Bana 'sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince 'sus yoksa seni öldürürüm' dedim" diyen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte 16 Ekim 2015'te evlenen Nazik ve Ömer Sancar çifti, iddiaya göre çocuk sahibi olamayınca sık sık tartışmaya başladı. Kavgaların artması ile birlikte Nazik Sancar, ekim ayında evi terk ederek, ailesinin yanına döndü. Bu süreçte Ömer Sancar'ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı belirtildi. Nazik Sancar, 5 gün önce eşi ile barışınca yeniden evine döndü. Çift, 12 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında yine tartıştı. Çıkan kavgada Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik’e 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp "Eşimi öldürdüm. Evdeyim" diyerek kendisini ihbar etti.

TÜFEĞİ EŞİNİN YANINA BIRAKIP BEKLEMİŞ

Şüpheli Sancar, adrese sevk edilen

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp "Eşimi öldürdüm. Evdeyim" diyerek kendisini ihbar etti.

Sağlık ekipleri ise Nazik Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ayrıca Ömer Sancar'ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığını ve ekiplerin gelmesini beklediğini belirledi.

Eşini pompalı tüfekle öldürdü.

'KIZIMIN 48 BİN LİRA TAZMİNATINI İSTEDİ'

Dün kızının cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, damadının daha önce de şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Giyim mağazasında çalışan kızının işten çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldığını ve damadının da bu parayı istediğini belirten Kumsal "Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın, kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce elimi öptü, kızımla barıştıklarını söyledi. Sonra da bunu yaptı" diye konuştu. Ailesinin gözyaşlarıyla cenazesini aldığı Nazik Sancar, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde defnedildi.

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AYNI APARTMANDA 6 DAİRESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI





Emniyete götürülen Ömer Sancar'ın ifadesinde, "Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana 'sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince 'sus yoksa seni öldürürüm' dedim. Eşim de 'öldürmezsen, adam değilsin' dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım" diye ifade etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere "Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok" dedi. Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Sancar'ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3'ünü kiraya verdiği öğrenildi.

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FOTOĞRAF 10 Zeytinburnu’nda 24 Kasım 2019 günü gece saatlerinde dini nikahlı eşi Hasan Özbek’i (57) balta ile öldüren yabancı uyruklu Fazilet Azimi’nin (29) davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı adli servis biriminde tedavi gören tutuklu sanık Fazilet Azimi hazır bulundu. 'DÖVDÜM AMA ÖLDÜRMEDİM'<br><br>Duruşmada söz verilen Azimi “Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak bu söylediğim. Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim. 'POLİS KATLETTİ'<br><br>Kocamı eve gelen polis katletti. Ben eşimi darp ettikten sonra ölmesin diye ambulans ve polis çağırdım. 'BEYNİNİ DAĞITTI'<br><br><br>Eve gelen bir polis bana baltanın yerini sordu, ben de gösterdim. Polis baltayı eline aldı ve kocamın beynini dağıttı. Öldürücü darbeyi vurdu. Çocuklarımın yaşları küçük, benim onların yanında olmam lazım. Katil dışarıda çocuklarım için endişeleniyorum. Ben dışarı çıksam da can güvenliğim olmayacak” şeklinde konuştu. AKLİ DENGESİNE BAKILACAK<br><br><br>Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fazilet Azimi için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.<br> Öte yandan Fazilet Azimi daha önce yaptığı savunmasında maktul eşinin kendisini darp ettiğini söylemişti. <br><br>Azimi öldürüleceğinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini savunmuştu.<br> NE OLMUŞTU?<br><br>Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2019’da Zeytinburnu’nda meydana gelen olay anlatılmıştı. <br><br>Olay günü saat 21:00 sıralarında maktulün eve geldiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın çocuklarının ve eşinin uyumasını beklediği, maktulün uyumasının ardından gece saat 03:30 sıralarında eşinin uyuduğu odaya geldiği belirtilmişti. Sanığın burada beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak eşine 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği de iddianamede açıklanmıştı.<br><br>Azimi’nin ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti. Kocasını baltayla öldürmüştü! 'Bu söylediklerim sürpriz olacak' diyerek anlattı: Mahkeme salonu buz kesti Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi'nin yargılanmasına devam edildi. Daha önce kocasını öldürdüğünü kabul eden sanık Azimi ifadesini değiştirdi. Hakim karşısında, "Bir şey söyleyeceğim sizin için sürpriz olacak" diyen Fazilet Azimi'nin ifadesi herkesi şaşkına çevirdi.

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