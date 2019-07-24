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ANKARA

Çocuk damat düğünde çıkan kavga öldürüldü

Sincan'da 16 yaşındaki damat Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan ’yan bakma’ kavgasında 27 yaşındaki Muhammed G.’nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçtı.

Haber Merkezi IHA
16 yaşındaki damat Hüseyin Furkan Koca
16 yaşındaki damat Hüseyin Furkan Koca

Ankara’nın Sincan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk damat, kına gecesinde ‘yan bakma’ kavgasında tabancadan çıkan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yan bakma kavgasında damat öldü

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Pazar Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Furkan Koca’nın (16), düğün salonunda yakınlarıyla beraber olduğu kına gecesinde akrabaları arasında ‘yan bakma’ sebebiyle kavga çıktı.

Çocuk damadın sadıcı Samet Ü. ve Ali K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede kavgayı ayırmak isteyen Muhammet G., tabancasını havaya doğrultarak 1 el ateş etti. Tavandan seken kurşun damat Hüseyin Furkan Koca’nın göğsünün sol tarafında isabet etti. Ağır yaralanarak olduğu yere düşen damada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Damat Hüseyin Furkan Koca ambulans ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheli Muhammed G. ise otomobili ile olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

"Haymana’da düğün yapacaktı"

Olayın görgü şahidi düğün salonu sahibi ise akşam saat 7.30 gibi organizasyonun başladığını ve erkek ve kız tarafının gayet neşeli olduğunu belirterek, "Gayet eğlenceli bir şekilde başlamıştı. Burada kına olacağını Haymana’da düğün yapacaklarını söylediler. Düğün sahiplerinden bir kişi bilinmeyen bir şekilde sadıç beye saldırdı. Salon çıkışında kavganın büyümesi üzerine düğün sahiplerinden bir kişi kavgayı ayırmak için silahıyla tavana bir el ateş etti. Seken kurşun damada isabet etti" dedi.

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Damadın ölüm haberini alan akrabaları sinir krizi geçirdi

Çocuk damat Koca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanenin önünde toplanan damadın akrabaları, Koca’nın ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Hastane girişi ve çevresinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin yaptığı soruşturmada düğün salonunun içerisinde bir adet boş kovan ve salonun tavanında mermi izi tespit edildi. Polis, kaçan şüpheli Muhammet G. için yakalama çalışması başlattı.

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