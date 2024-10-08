'Çocuk gelişimi' öğrencisi kadın oğluna boncuk attı diye 12 yaşındaki çocuğu ezdi: 20 yıl hapsi isteniyor

"Yolda Eren Y. ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Tamamen kazayla oldu"