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EĞİTİM

Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir okul müdürünün cinsel istismar olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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