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ANTALYA

Çocuk parkında pitbull dehşeti: Komşuları güçlükle kurtardı adeta ölümden döndü

Antalya'da oğlu ve komşularıyla çocuk parkına oturmaya giden Sultan Karakuloğlu (55), dengesini kaybedip yere düşünce, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Komşuları ve eşi Erdal Karakuloğlu tarafından güçlükle kurtarılan Sultan Karakuloğlu, başından ve burnundan yaralandı. Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Çocuk parkında pitbull dehşeti: Komşuları güçlükle kurtardı adeta ölümden döndü
Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, 11 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, Kepez ilçesi Karşıya Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, burada bir süre oturdu. Daha sonra evine dönmek için ayağa kalkan Karakuloğlu, çocukların oynarken açtığı çukura takılınca dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada H.K.'ye ait pitbull cinsi iki köpek, Karakuloğlu’na saldırdı. Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu belirtildi.

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'KÖPEĞİN SAHİBİNİ UYARDIM, DİNLEMEDİ'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sultan Karakuloğlu, daha önceden de köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K'yı, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım. O da bana 'Abla bu köpeklere çocuklar bakıyor' dedi. Bir süre kaldıktan sonra parktan oğlumla birlikte ayrılmak istediğim sırada ayağım çocukların kazdığı çukura takıldı ve düştüm.

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Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı. Sarı renkli köpek burnumu ısırırken, siyah köpek ise alnımı ve başımı ısırdı. Bağrışmalar üzerine parka gelen eşim Erdal Karakuloğlu ile komşular beni köpekten kurtardı. Eşim özel arabamızla beni hastaneye yetiştirdi. Alnımda, başımda ve burnumda ömrümün sonuna kadar taşıyacağım izler kaldı" diye konuştu.


  • Eşinin başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Erdal Karakuloğlu, köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Biz de hayvan besliyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun. Getiriyorsan neden önlem almıyorsun" dedi.


Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını belirtti.

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Balıkesir'de başıboş pitbull dehşeti: 8 yaşındaki Reyyan kulağından oldu
FOTOĞRAF 9
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İlçeye bağlı kırsal Turfullar Mahallesi'nde annesi ve ablalarıyla dedesinin evine bayramlaşmaya gitmek için yürüyen Reyyan Bozdağ (8), bir köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull cinsi köpek tarafından ısırılması sonucu sırtında, kollarında yaralar oluşan, sol kulağında yarık oluşan çocuk, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.
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Bigadiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen kızın kulağına dikiş atıldı. Baba Mehmet Bozdağ, olay sırasında kendisinin tarlada hayvan otlattığını söyledi.
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Köpek saldırısından, büyük kızının yanına gelip anlatmasıyla haberdar olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
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Hızlıca mahalleye geldim. Damadım Reyyan'ı hastaneye götürmüş. Köpek kızımı yere devirmiş, sırtından ısırmış, ayırmışlar. İkinci kez tekrar saldırmış, damadım olmasaymış boğazını tutacakmış. Damadım köpeği ayırmak için tekme atmış ama hayvan yine de kızımın kulağını koparmış, bayağı bir yırtmış. Ben bu tür şeylerin cezasız kalmasını istemiyorum. Başka çocukların da canı yanmasın.
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Bir evladın nasıl yetiştiğini herkes biliyor. Evladım bu şekilde olunca aklım çıktı, o an ben orada olsaydım ne olurdu bilemem. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu durumdan bütün mahallemiz şikayetçi. Bayram kalabalığı olmasaydı belki kızım kurtarılmayacaktı. Allah'ım onu bize bağışladı.
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Reyyan Bozdağ ise tedavisine başlanmasıyla kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, Biz sokaklarda özgürce oynamak istiyoruz, pitbull köpeği görmek istemiyoruz. dedi.
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Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Balıkesir'de başıboş pitbull dehşeti: 8 yaşındaki Reyyan kulağından oldu
Balıkesir'de dedesinin evine bayramlaşmaya gittiği mahallede pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Reyyan'ın kollarında ve sırtında yaralar oluştu. Küçük kızın sol kulağı yarıldı. Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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