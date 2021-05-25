Gündem Çocuk Trafik Eğitim Parkının çalışmaları başladı
YEREL GÜNDEM

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın çalışmaları başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, çocuklara trafik bilincini kazandıracak Trafik Eğitim Parkı’nın çalışmaları başladı.

Haber Merkezi Diğer
Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın çalışmaları başladı
Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mahmut Demirtaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentteki çocukların küçük yaştan itibaren trafik bilincine sahip olması hayata geçirdiği Trafik Eğitim Parkı Projesinin çalışmaları başladı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Plan ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Fen İşleri Daire Başkanlığının da destek vereceği Trafik Eğitim Parkı, 6 bin 910 metrekare üzerine yapılıyor.

Alan içerisinde: eğitim binası ve çocukların eğitim alacağı, caddeler, sokaklar, kavşaklar, bisiklet yolları, üst geçit, hemzemin geçit ve yaya kaldırımları yer almakta.

Tamamen çocuklara uygun şekilde dizayn edilen Trafik Eğitim Parkında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4. ve 5. sınıfa giden öğrencilere teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada trafik dersleri verilecek.

Çocuklar, akülü arabalar ile trafik pistinde, kaldırımları, döner-ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri, üst geçitleri, hemzemin geçitleri, trafik levhaları öğrenmiş olacaklar. Böylelikle, minikler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar.

Abone Ol Google News
Yürüyüş yaparken buldu

Yürüyüş yaparken buldu

Esrarengiz taşın sırrını çözmeye çalışıyor.
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Albayrak Grubu ile Azerbaycan arasında Karabağ’ın yeniden inşası için iş birliği

​Üç bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 'uyuşturucu ticareti' yaptığını iddia etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.