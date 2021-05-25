Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentteki çocukların küçük yaştan itibaren trafik bilincine sahip olması hayata geçirdiği Trafik Eğitim Parkı Projesinin çalışmaları başladı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Plan ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Fen İşleri Daire Başkanlığının da destek vereceği Trafik Eğitim Parkı, 6 bin 910 metrekare üzerine yapılıyor.

Alan içerisinde: eğitim binası ve çocukların eğitim alacağı, caddeler, sokaklar, kavşaklar, bisiklet yolları, üst geçit, hemzemin geçit ve yaya kaldırımları yer almakta.

Tamamen çocuklara uygun şekilde dizayn edilen Trafik Eğitim Parkında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4. ve 5. sınıfa giden öğrencilere teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada trafik dersleri verilecek.

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Çocuklar, akülü arabalar ile trafik pistinde, kaldırımları, döner-ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri, üst geçitleri, hemzemin geçitleri, trafik levhaları öğrenmiş olacaklar. Böylelikle, minikler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar.