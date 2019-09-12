Çocuklar gülerek bindikleri akülü arabayla ameliyata giriyor

Çocukların ameliyat korkularını akülü arabayla eğlenceye dönüştürdü

Balıklıgöl devlet hastanesinde çocuk hastaların hastane, sedye ve ameliyat korku ve endişelerine karşı bunları çocuklara eğlenceli ve keyifli hale getirecek bir yenilik yapıldı. Çocuk hastalıkları ve çocuk cerrahi servislerindeki çocukların ameliyathaneye ve diğer işlemlere götürülüşünde artık sedye yerine akülü arabalar kullanılacak. Hasta yönetimi tarafından tahsis edilen 2 akülü araba çocukların kendisi tarafından ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek. Başhekim Dr. Eyyüp Şelli, “Çocuk hastalarımızın yoğun başvuruda bulunduğu bir hastane olarak çocuklarımızın hastane, sedye ve ameliyat nedeniyle oluşan korkuları ve endişelerini yenmeleri için onlara destek olmak ve bu korkularını yenmek adına yardımcı olmak istedik'' ifadelerini kullandı.