Gündem Çocuklar gülerek bindikleri akülü arabayla ameliyata giriyor
ŞANLIURFA

Çocuklar gülerek bindikleri akülü arabayla ameliyata giriyor

Şanlıurfa'da çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmelerini sağlama amacıyla akülü araba uygulaması başlatıldı. Önceden ameliyathaneye tekerlekli sandalye veya sedyede taşınan çocuklar, artık hastane yönetimince temin edilen oyuncak akülü araçlarla ameliyathaneye götürülüyor.

Haber Merkezi AA
Hastane yönetimi, ameliyata girecek çocukların travma yaşamaması için örnek olacak bir uygulama başlattı.
AA
Hastane yönetimi, ameliyata girecek çocukların travma yaşamaması için örnek olacak bir uygulama başlattı.
Hastane yönetimi, ameliyata girecek çocukların travma yaşamaması için örnek olacak bir uygulama başlattı.
AA
Hastane yönetimi, ameliyata girecek çocukların travma yaşamaması için örnek olacak bir uygulama başlattı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni uygulama kapsamında 2 akülü araba aldıklarını söyledi.

Hastanede hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Şelli, özellikle çocuk hastaların psikolojilerinin önemli olduğunu vurguladı.

Çocuklar, artık hastane yönetimince temin edilen oyuncak akülü araçlarla ameliyathaneye götürülüyor.

Çocukların ameliyat korkusuyla psikolojik travma yaşayabildiklerini dile getiren Başhekim Şelli, şöyle devam etti:

  • "Çocuk hastalarımızın yoğun başvuruda bulunduğu bir hastane olarak çocuklarımızın hastane, sedye ve ameliyat nedeniyle oluşan korkuları ve endişelerini yenmeleri için onlara destek olmak ve bu korkularını yenmek için böyle bir uygulamaya geçtik. Bu bağlamda ilk adım olarak çocukların ameliyathaneye götürülme işlemini eğlenceli ve keyifli hale getirip, onların korkularını yenmesini hedefledik. Hastanemizde hastalarımızın en kaliteli ve güler yüzlü hizmeti almaları ve hastanemizden ayrılırken hem sağlıklı hem de keyifli ve eğlenceli zaman geçirerek ayrılmaları için farklı çalışmalar yapıyoruz."

Hastane servisinde çocuklar için yenilik çalışmaları

Eyyüp Şelli, hastanenin çocuk servisinin duvar, kapı ve yataklarının süslenmesi, renklendirilmesi ve resimlendirilmesi için yürüttükleri çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Şelli, desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'a da teşekkür etti.

Onların okulu hastanede
GÜNDEM
Onların okulu hastanede

Çocukların ameliyat korkularını akülü arabayla eğlenceye dönüştürdü
OYNAT 01:12
Çocukların ameliyat korkularını akülü arabayla eğlenceye dönüştürdü
Balıklıgöl devlet hastanesinde çocuk hastaların hastane, sedye ve ameliyat korku ve endişelerine karşı bunları çocuklara eğlenceli ve keyifli hale getirecek bir yenilik yapıldı. Çocuk hastalıkları ve çocuk cerrahi servislerindeki çocukların ameliyathaneye ve diğer işlemlere götürülüşünde artık sedye yerine akülü arabalar kullanılacak. Hasta yönetimi tarafından tahsis edilen 2 akülü araba çocukların kendisi tarafından ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek. Başhekim Dr. Eyyüp Şelli, “Çocuk hastalarımızın yoğun başvuruda bulunduğu bir hastane olarak çocuklarımızın hastane, sedye ve ameliyat nedeniyle oluşan korkuları ve endişelerini yenmeleri için onlara destek olmak ve bu korkularını yenmek adına yardımcı olmak istedik'' ifadelerini kullandı.


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